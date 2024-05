Reeducando a un asesino: la sorprendente historia de la mujer rusa que decidió ayudar a un ex mercenario de Wagner

Estaba parado junto a la autopista Transiberiana, no lejos de la ciudad de Krasnoyarsk, a más de 3.000 kilómetros al este de Moscú, cuando un auto blanco se detuvo.

Se había puesto como misión ayudar a los ex mercenarios de Wagner a adaptarse a una vida de paz tras su regreso del frente en la guerra de Rusia en Ucrania.

Olga no conocía a Valeriy Molokov , pero conocía su pasado.

Decenas de miles reclutados

Además, algunos de los ex convictos que han sido reinsertados en la sociedad reincidieron.

De acuerdo a reportes, las autoridades ya han abierto más de 200 casos judiciales de delitos cometidos por ex convictos indultados por el presidente Vladimir Putin.

No tenía donde vivir ni una vida adecuada a la que regresar cuando alguien le dio el número de Olga, sugiriendo que ella podría ayudarlo.

"La única cosa útil que hizo por su familia"

Valeriy Molokov no ha sido ni el primer mercenario de Wagner ni el único criminal convicto en la vida de Olga.

Su ex pareja también fue reclutado por el grupo Wagner. Lo sacaron de prisión para que luchara en la guerra, donde lo mataron.

Debido a su propia experiencia, decidió ayudar a otros ex mercenarios de Wagner que regresaban del frente.

"Actuaba como un niño (diciéndome) que quería esto y aquello. Yo le dije: 'No'", recuerda Olga, en conversación con el servicio ruso de la BBC.

Olga afirma que no tenía ningún interés económico cuando decidió ayudarlo y que no le preocupaba su pasado.

Trabajó a tiempo parcial en una empresa de seguridad durante más de un mes, pero no pudo continuar.

Cuando le preguntamos qué habría sido de él si Olga no lo hubiera ayudado , Valeriy dijo que probablemente habría regresado al frente.

“Para ser honesto, no tengo un gran deseo (de regresar)”, dijo. “Pero me atrae mucho (la idea). Allí supe quién era mi enemigo. Aquí no lo sé”.