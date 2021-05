Reforma tributaria en Colombia: Iván Duque pide al Congreso retirar el polémico proyecto que desató fuertes protestas

Escucha esta nota aquí

Getty Images La propuesta de reforma de Iván Duque había desatado fuertes protestas en Colombia.

En un mensaje en vivo este domingo, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al Congreso de su país que retire el proyecto de la reforma tributaria que había presentado su gobierno el 15 de abril.

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera", dijo Duque.

"La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", añadió.

La propuesta de reforma incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos.

El gobierno colombiano defendía la necesidad de la reforma tributaria a causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia de covid-19.

Pero el proyecto desató fuertes protestas que, hasta este domingo, habían dejado al menos seis muertos y cientos de heridos. Aunque la fiscalía dijo que estaba investigando 10 muertes en los últimos días en Cali para determinar si estaban relacionadas con las manifestaciones.

Este sábado, Duque había anunciado que mantendría a los militares en las ciudades donde se han reportado altercados y "actos de vandalismo" asociados a las protestas.

