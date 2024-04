Regreso a Ecuador: cómo ha cambiado mi país bajo el asedio de las bandas

Años atrás me habría parecido impensable reportar así en mi país. Aunque siempre ha sido convulso políticamente, era también una de las naciones más seguras de América Latina.

En el extranjero, cuando yo decía que era ecuatoriana, la gente me hablaba de las islas Galápagos o de Quito. Ya no es así: ahora me preguntan cómo está mi familia, si todos están bien.