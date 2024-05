“Relacionarnos solo con los que se parecen a nosotros es una forma de fascismo muy moderna”: Federico Luis, cineasta argentino premiado en Cannes

El premiado filme puede describirse más o menos así: Simón, personaje principal, se presenta a sí mismo como ayudante de mudanzas y dice no saber cocinar ni limpiar el baño, pero sí hacer la cama.

“En la vida real los padres suelen decidirles el futuro y acá, aparentemente, no: el poder se distribuye al revés porque son ellos los que toman el control-descontrol de su libertad”, añade.

Con Federico Luis ya hicimos “El beso”, un corto que protagonizo y que está basado en un relato de mi libro “Formas propias”. También creamos un videoclip que se llama “Los nenes me odian”.

“No alcanza ni el tiempo”, digo yo. “Hay que hablar ahora porque la gente, cuando vea la película, va a sentir una imperiosa necesidad de definir a estos personajes”, contesta él. Y me muestra de su pecho un curioso tatuaje de Juana de Arco color piel, color “mancha de nacimiento”.

FL: Apareció en una conversación con Pehuén, el actor de la película. Desayunando juntos, él me preguntó por qué yo no tenía mi certificado de discapacidad.

FL: Eso justamente pensé. Cuando pude ver la consistencia de su pregunta y cómo eso ponía en crisis mi idea sobre mi propia identidad, se me reveló un mundo: aquel que me define por mis zonas de imperfección, comunes a las que el mundo usa para definir a Pehuén.

No hice avances en el registro civil, pero sí pensé que esa ocurrencia suya podría cobrar la forma de una película. Y que podría crear al personaje de Simón.

El gesto que me parecería sospechoso es el contrario: el de no convocarlos para representarse a sí mismos.

Me entusiasma discutir ese prejuicio y torcerlo, despedir a un mundo que se va enterrando y ver a uno nuevo que está asomando.

FL: Sí. Yo me enamoro de las personas y de las cosas estando y filmando películas con ellas.

No relacionarnos con ellos es una violencia “no explícita”. Así se desprecia lo diferente. Eso es algo que nos aliena y nos hunde cada vez más en lo igual.

Una vez lo acompañé a un test psicológico y, para que no me aburriera, me lo hicieron a mí también.