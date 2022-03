Residente sobre “This is Not America”: “Estados Unidos ha adoctrinado a mucha gente para que crean que es América”

Escucha esta nota aquí

El nuevo sencillo del boricua René Perez, mejor conocido como Residente, pide al mundo fijarse en los abusos y sufrimientos en América.

Pero, sobre todo, This is Not America muestra, según el artista, cómo Estados Unidos se apropió del nombre que le pertenece a toda una región caracterizada por la diversidad de sus cientos de millones de habitantes.

"Desde el punto de vista de Estados Unidos, todo lo que está presente en el video, para ellos eso no es América", cuenta en entrevista con BBC Mundo.

Con esto en mente intentó retratar de punta a punta a América, para dejar claro que "es desde Tierra del Fuego hasta Canadá".

En la producción que salió a la luz el jueves y que ya tiene millones de visualizaciones en YouTube, une su voz al dúo Ibeyi, compuesto por las hermanas de ascendencia cubana Naomi Díaz y Lisa-Kaindé.

En el video, escenifica protestas en Venezuela, Colombia y Puerto Rico; presenta imágenes de guerrillas, el narco y las favelas; pandillas que le rezan a un Cristo crucificado en una playa y una mujer que, separada de su hijo, lo amamanta a través de una reja; coloca pirámides precolombinas en medio de ciudades y sustituye la Estatua de la Libertad por la de una persona de un pueblo originario.

También da cuenta de hechos históricos concretos, y los muestra con crudeza, como el asesinato del músico chileno Víctor Jara, a quien le disparan en la cabeza.





https://www.youtube.com/watch?v=GK87AKIPyZY

BBC Mundo habló con el artista sobre los simbolismos detrás de su nuevo tema. La entrevista ha sido editada para una mayor brevedad y claridad.

El video y la letra de la canción están llenos de simbolismos. ¿Qué es para ti América?

El video comienza con una obra de Alfredo Jaar, quien hace alrededor de 30 años hizo el mismo statement: la reafirmación de que América es todo el continente, y no es solo un país. Inspirado en eso le puse el nombre a la canción.

Desde el punto de vista de Estados Unidos, las situaciones que presento en el video no son parte de América.

Pero obviamente sí es América y todos lo sabemos. Pero es un secreto a voces que la gente escucha y lo deja pasar.

Cuando lo internalizas, dentro de tu cuerpo y de tu ser, y de tu espíritu, te molesta sentir que se llevan un nombre que le pertenece a todo un continente.

En estos tiempos en donde están modificando palabras, la utilización de palabras, lo que significan las palabras, (...) puede ser un buen momento para buscarle alternativas a la palabra 'estadounidense' en inglés y que cuando se refieran a su país no digan América, digan USA. Sencillo.

En el video de la canción presentas sucesos, en su mayoría trágicos o que hacen referencia al inconformismo en los diferentes países de América Latina. ¿Por qué decides mostrar esta cara del continente?

Porque la mayoría de las situaciones que presento en el video están conectadas con intervenciones de Estados Unidos. Qué mejor manera de decirle brother, te estás llevando el nombre después de haber hecho la Operación Cóndor y haber matado a medio millón de personas, y haber provocado indirectamente que mataran a Víctor Jara durante la dictadura de [Augusto] Pinochet.

También es un buen momento para tocar diferentes situaciones que han ocurrido en Colombia, en Venezuela y repasar los acontecimientos importantes de América.

¿El video es una respuesta a la canción This is America de Childish Gambino?

Soy fanático de Gambino. Es como lo que le faltó en This is America. Yo lo estoy completando, ayudándolo.

Sí canto con molestia, porque yo rapeo mi verso desde el principio hasta el final de la canción, y mientras lo hago es difícil detenerme y ser buena gente al final en el punch line.

Getty Images Childish Gambino, cantante estadounidense quien en 2018 publicó el video This is America, que criticaba los problemas raciales y de armas en Estados Unidos.

Pero por eso le digo "mi hermano" en la letra. Lo considero hermano al igual que a todos los afroamericanos. Tiene que haber una unidad entre afroamericanos y latinos también.

La canción de Gambino es de 2018. ¿Hay una razón para presentar ahora This is Not America?

Esto es un tema que lleva tiempo, viene desde antes de la pandemia. La pandemia paralizó muchas salidas. Mi primera parte del disco era la canción René, que salió hace dos años.

Parece que es una respuesta tardía pero no, esto yo lo hice bastante rápido. Dije 'déjame contribuir con la idea de completar lo que falta en el tema'. Y pues eso fue lo que hice.

¿Dónde grabaste el video de This is Not America?

El video lo grabé en Tijuana (México). Yo odio volar. Odio volar en todo tipo de avión. Era fácil llegar por tierra porque en ese tiempo estaba en Los Ángeles. Tijuana es bastante colorido, tiene un equipo de producción súper bueno porque producen muchas cosas de Hollywood.

Todos los países latinoamericanos comparten visualmente muchas cosas. El color de los barrios, la gente, cómo nos vemos físicamente. México tiene eso, es como un embudo latinoamericano en donde todo lo que pasa por Latinoamérica tiene que pasar por México antes de llegar a Estados Unidos y se queda un poquito de todo ahí.

¿Por qué decidiste comenzar el video con la líder nacionalista puertorriqueña Lolita Lebrón? (fue arrestada en 1954 junto a otras tres personas por disparar en el Congreso de Estados Unidos)

Para que la conozcan en otros lugares, y cuando pregunten, poder hablar de ella, y de la situación colonial del país. Es una buena forma de comenzar el video, con ese acontecimiento del ataque al Congreso.

Tiene fuerza, yo soy puertorriqueño y tenemos una cercanía con el gobierno de Estados Unidos. Nuestro presidente es Joe Biden. Pero la idea principal es que la gente que no conoce la situación, la conozca.

Hay quienes piensan que se ha extendido demasiado esta idea de responsabilizar al colonizador por los sucesos que ocurren en América Latina y otras partes del mundo.

Yo lo dije en Latinoamérica (la canción): 'Perdono pero nunca olvido'. Están perdonados, pero no podemos olvidar la raíz del porqué suceden las cosas. Perdonar es como decirles a los afroamericanos que se olviden de todas las atrocidades que cometieron contra ellos. Eso no puedes olvidarlo. Puedes perdonarlo, vivir en paz con eso, pero no olvidarlo.

Muchos blancos en Estados Unidos tampoco lo olvidan y son conscientes, y tienen los cuidados que deben tener para con los afroamericanos cuando van a hablar sobre ellos, pero es normal que exista ese coraje.

Y no es contra el país (EE.UU.). El país es brutal. En mi banda tengo estadounidenses a los que les encanta el tema This is Not America. No se trata del país, crear una idea y un cliché de que odias a un país. Estamos señalando cómo el gobierno de Estados Unidos ha adoctrinado a mucha gente para hacerle creer que Estados Unidos es América y cómo han colonizado todos los países y han estado involucrados en la mayoría de las atrocidades que han ocurrido en Latinoamérica. Lo mismo pasa con Rusia y sus países adyacentes. Lo mismo pasa con China, países grandes siempre hacen eso.

Mucha gente se pregunta por qué críticas a Estados Unidos y vives en el país.

Eso es una pregunta bastante tonta. Es como decirle a un venezolano que si vive en Venezuela no puede criticar a su país.

Pero qué le respondes a esa gente…

Hay tantas maneras de responder. Yo creo en la independencia de los países, estoy viviendo en un país independiente, de hecho es una república. Pero yo no vivo en Estados Unidos, vivo en Puerto Rico. Eso es lo más grande, lo que pasa es que la gente se inventa cualquier historia. Trabajo en Estados Unidos, a veces por varios meses, tres meses.

Pero si tengo una casa en Puerto Rico, eso no aparece. 'Se compró una casa en Los Ángeles'... pues ahí es que sacan la noticia. Pero mi casa está en Puerto Rico, yo voto en Puerto Rico, estuve toda la pandemia en Puerto Rico. Lo que pasa es que tengo un equipo de trabajo en Los Ángeles, me reúno y me quedo temporadas y vuelvo a Puerto Rico.

Getty Images En la producción This is Not America, Residente hace referencia a manifestaciones en diversos países de América Latina. En la foto, personas gritan a la Policía de Puerto Rico durante las protestas contra Ricardo Rosselló en 2019, ocurridas en San Juan.

De las escenas y los símbolos que presentas en el video, hay algunos que tienen más preponderancia, como el asesinato de Víctor Jara. ¿Cuáles son los más significativospara ti?

Sí, es una de las muertes más fuertes. Mataron a un músico por tocar música. Es como si mataran a Nina Simone, aunque sí la censuraron y le hicieron la vida bien difícil. Pero pienso que hay un montón de imágenes poderosas. La estatua de la Libertad con latinoamericanos, creo que es fuerte. [El presidente de Brasil, Jair] Bolsonaro también, comiendo y limpiándose la boca con la bandera de Brasil.

Getty Images Imagen del cantante Víctor Jara en una bandera durante las manifestaciones ocurridas en Chile en 2019. Uno de los momentos más impactantes del video de Residente es cuando recrea el asesinato del músico ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet.

¿Por qué escoges a Bolsonaro y no le das protagonismo a otros líderes latinoamericanos?

Podríamos hacer un video de todos los presidentes lavándose la boca con la bandera. Lo que pasa es que solamente había un espacio, y para mí el que se ganó el premio este año por todo lo que ha hecho es él.

Aunque hay muchos, Bolsonaro tiene algo particular. Por más que estos líderes hayan cometido atrocidades, alguien que yo me puedo imaginar limpiándose la boca con la banderas es Bolsonaro. Es alguien que quemó el Amazonas completo, ¿entiendes? Empezó a destrozar al continente.

Además, Brasil siempre está excluido cuando ocurren cosas latinoamericanas. La gente se olvida de Brasil porque no hablan español. Así que estaba bueno representarlo por ese lado. Pero creo que se lo merecía [Daniel] Ortega, como se lo merecen un montón de otros presidentes… [Nicolás] Maduro. Hay una lista de presidentes que merecen ser señalados por lo que hacen en sus países.

Hay una parte en la que se ven unos jóvenes con tiros en la cabeza…

Representa a mucha de la juventud latinoamericana, estudiantil, que ha sido asesinada. A los falsos positivos, hasta estudiantes que se han manifestado en Venezuela, en Cali. En Argentina, en todas partes.

