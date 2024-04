Revolución de los claveles: el día en que los militares dieron un golpe de Estado para llevar la democracia al pueblo portugués

“El momento más crítico fue la llegada a Terreiro do Paço de una fuerza del régimen comandada por el brigadier Junqueira Reis, quien dio la orden a un tanque blindado M47 de disparar contra nosotros . Entonces, el capitán Salgueiro Maia se metió una granada en el bolsillo y empezó a caminar hacia el tanque para hablar... Fui tras él y todavía no sé por qué”, recuerda Maia Loureiro.

Meses de conspiración

La guerra colonial

Del golpe militar a la revolución

Una de ellas fue Aurora Rodrigues, opositora al régimen, quien esa noche se encontraba en la imprenta clandestina del Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP) imprimiendo comunicados.

Durante años había luchado contra la dictadura. Fue arrestada y torturada, y “ahora que el régimen había terminado, no se iba a quedar en casa” . Tomó el primer autobús para Lisboa y cuando llegó a Terreiro do Paço “había tanta gente en la calle, tan feliz, que no había manera de hacer que volvieran a sus casas”.

“Recuerdo que, en medio de la multitud, una señora mayor se me acercó, con voz temblorosa, y me dijo 'muchas gracias por lo que estás haciendo, porque mi nieto ya no tendrá que ir a la guerra'. Y me emocioné”, dice el coronel Maia Loureiro.