"Rusia es ahora como la novela 1984": cómo se ve la realidad del país desde una biblioteca distópica rusa

Estoy parado al frente de ella. Aquí también hay un póster. No de un soldado ruso, sino de un novelista británico. El rostro de George Orwell mira fijamente a los transeúntes.

Sensación de "Gran Hermano"

"La situación actual en Rusia es similar a la de '1984'", me dice la bibliotecaria Alexandra Karaseva. "Control total por parte del gobierno, el Estado y las estructuras de seguridad".

La Rusia de hoy tiene una sensación similar. Desde la mañana hasta la noche, los medios de comunicación estatales afirman que la guerra de Rusia en Ucrania no es una invasión, sino una operación defensiva; que los soldados rusos no son ocupantes, sino liberadores ; que Occidente está librando una guerra contra Rusia, cuando, en realidad, fue el Kremlin quien ordenó la invasión a gran escala de Ucrania.

"He conocido a gente enganchada a la televisión que cree que Rusia no está en guerra con Ucrania y que Occidente siempre ha querido destruir a Rusia", dice Alexandra.

Alexandra Karaseva me guía por la biblioteca. Es un santuario de titanes de la literatura , desde Franz Kafka a Fiódor Dostoievski. También hay libros de no ficción: historias de la Revolución Rusa, de las represiones de Stalin, de la caída del comunismo y de los intentos fallidos de la Rusia moderna por construir la democracia.

Los libros que se pueden tomar prestados aquí no están prohibidos en Rusia . Pero el tema es muy delicado. Cualquier debate abierto sobre el pasado o el presente de Rusia puede traer problemas.

"Estos libros muestran a nuestros lectores que el poder de los regímenes autocráticos no es eterno", explica Alexandra. "Que todo sistema tiene sus puntos débiles y que todo el que comprende la situación que le rodea puede conservar su libertad. La libertad del cerebro puede dar libertad de vida y de país".

"La mayoría de mi generación no tenía experiencia de la democracia de base", comenta Alexandra, que tiene 68 años.

"Ayudamos a destruir la Unión Soviética, pero no conseguimos construir una democracia. No teníamos la experiencia para saber cuándo mantenernos firmes y decir 'No puedes hacer esto'. Quizá si mi generación hubiera leído '1984', habría actuado de otra manera".