Rusia invade Ucrania: muestras de rechazo y apoyo de la población rusa a la ofensiva lanzada por Putin

Escucha esta nota aquí

BBC Dos amigos intentan asimilar lo que está ocurriendo en Ucrania

Conmoción, horror y desconcierto: tres palabras que podrían describir el estado de ánimo de muchos en Moscú y Rostov, una ciudad en el sur de Rusia.

Según informan periodistas del servicio ruso de la BBC, hay división entre la población rusa sobre si las acciones del presidente Vladimir Putin deben ser condenadas o aplaudidas.

Estos son algunos de los testimonios que los reporteros recogieron en las calles de Moscú y Rostov.

Cuando dos jóvenes bien vestidos se detienen a charlar con la BBC, uno de ellos se muestra relajado al hablar sobre la invasión de Ucrania. "Sí, escuchamos algo, pero no hemos tenido la oportunidad de entender lo que está pasando", dice.

Su amigo lo interrumpe de inmediato. "Estamos impactados. Nunca hemos visto una guerra en nuestras vidas y estamos a punto de presenciar una", afirma.

Un hombre que viste un abrigo azul brillante luce miserable.

"No está claro qué debemos hacer y da mucho miedo", dice.

"Pero más allá del miedo, hay una sensación de horror y una sensación de vergüenza por lo que están haciendo nuestras autoridades. En mi círculo de amigos es un sentimiento muy común".

BBC Este hombre dijo sentirse avergonzado por las acciones del gobierno ruso

"Nunca voté por los que están ahora en el poder. Hice lo que pude, lo que una persona en Rusia puede hacer actualmente para influir en la vida política: fui a las protestas. Pero no creo que haya ninguna ahora. Todo el mundo está demasiado asustado", agrega.

Una mujer no está segura de cómo interpretar las noticias, aunque está en contra de la guerra. "Son los políticos tratando de arreglar las cosas entre ellos y la gente común que está sufriendo. Esto no le hará ningún bien a mi familia".

BBC Esta mujer opina que los políticos solo piensan en su propio beneficio

Un joven le dijo a la BBC: "He estado llorando todo el día. La gente en Ucrania está muriendo. Los niños están muriendo. Los hombres que luchan están muriendo. ¿Y luego qué? Nosotros, los jóvenes rusos de 19 o 20 años, seremos enviados a pelear también?".

Al preguntarle si él y sus amigos tenían miedo de manifestarse, respondió que no. "Esto no es aterrador. Lo que está sucediendo en Ucrania y sus fronteras sí lo es. Lo que tenemos aquí ahora no es nada".

Lejos de la protesta, un hombre con un abrigo azul marino y claro dice que apoya tanto a Ucrania como a Rusia, pero no respalda al presidente Putin. Una declaración como esa rara vez se escucha en Rusia en estos días.

BBC Este hombre asegura que no apoya al presidente Putin

"Esto se hace para satisfacer las ambiciones geopolíticas de nuestro líder", dice.

Pero tres personas mayores, dos hombres de mediana edad y una anciana, apoyan mucho más la invasión.

Un hombre con una gorra de béisbol habla de "proteger a los rusos" en Ucrania. Responsabiliza a los ucranianos y dice que es "culpa de ellos que terminaron en esta situación".

"Siempre han sido problemáticos, a lo largo de la historia", señala.

Una mujer que viste un abrigo y un gorro rosa también se refiere a los rusos en Ucrania. "Hay rusos viviendo allí", dice.

¿Qué pasa con los ucranianos que viven allí?, preguntamos.

"Los ucranianos son en su mayoría terroristas", espeta, y agrega que obtiene esta información de la televisión estatal y de YouTube.

BBC Esta mujer rechaza a los ucranianos

"Es una apuesta por la paz", dice otro anciano. "Todo va a estar bien después".

En Rostov, una región en el sur de Rusia que ha albergado a personas evacuadas de las áreas controladas por los separatistas en Ucrania, el ambiente es aún más aprensivo que en Moscú.

Una mujer con un abrigo rojo brillante no está segura de cómo interpretar los eventos.

"Estamos preocupados por lo que está pasando, porque está muy cerca de nosotros. Pero tampoco estamos completamente seguros de lo que pasó", agrega.

"Realmente no creemos en las noticias que vemos en la televisión".

BBC Una habitante de Rostov dice que tiene miedo.

Una mujer joven con un gorro de lana gris parece sombría. "Da mucho miedo. Estamos preocupados por nuestros hijos".

Un hombre mayor de cabello gris con ojos oscuros y brillantes no puede ocultar su tristeza.

BBC Este hombre lamenta que Rusia atacara a Ucrania

"¿Una vez ganamos una guerra inmensa y ahora estamos en guerra entre nosotros?", pregunta retóricamente.

Una mujer joven con un sombrero de punto y un abrigo con adornos de piel está segura de que el curso de acción elegido es el correcto. "Es justo. ¿Qué está pasando ahora? Lo que nos han quitado, ahora nos lo devuelven", dice.

Una mujer con un abrigo rosa frambuesa y sus anteojos sobre su mascarilla también está segura de que la invasión fue una buena decisión. "Sobreviviremos y estaremos bien. Tenemos un país grande, rico en recursos. Nadie podrá ponernos de rodillas con sanciones".

Protestas contra la invasión

Más de 1.700 personas fueron arrestadas este jueves durante las protestas contra la guerra en docenas de ciudades en Rusia, informa un monitor independiente.

Más de 900 fueron arrestadas en Moscú y más de 400 en San Petersburgo, según OVD-Info, que rastrea los arrestos en manifestaciones de la oposición.

Miles se reunieron cerca de la plaza Pushkin en el centro de Moscú, al tiempo que hasta 1.000 personas se reunieron en la antigua capital imperial, San Petersburgo, informa la agencia de noticias AFP.

El lema "No a la guerra" fue pintado con aerosol en la puerta principal de la Cámara Baja del parlamento ruso.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=zcPj4eEnhyM