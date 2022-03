Rusia y Ucrania: quiénes son los periodistas que han muerto en Ucrania desde que empezó la invasión rusa

Escucha esta nota aquí

Tres semanas después de que Rusia emprendiera su invasión a Ucrania, se han reportado al menos cinco periodista muertos y 35 heridos, según fuentes oficiales ucranianas.

Los nombres más recientes en lista de fallecidos son el camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski, de 55 años, y la ucraniana Oleksandra Kuvshinova de 24, quienes murieron este lunes cuando su carro quedó bajo fuego de disparos en Horenka, al oeste de Kiev, mientras cubrían la guerra para la cadena estadounidense Fox News.

Su colega, Benjamin Hall, de 39 años, resultó herido en el ataque y permanece en el hospital.

La directora ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, dijo que fue un "día desgarrador" para la organización y destacó las calidades profesionales de Zakrzewski, que calificó como "incomparables".

"Pierre fue un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas los eventos internacionales para Fox News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia con nosotros", afirmó.

Reuters Pierre Zakrzewski (izq.) y Oleksandra Kuvshinova (segunda desde la derecha) junto al corresponsal de Fox News.

"Su talento era enorme, y no había un papel en el que no participara para ayudar en el campo, desde fotógrafo hasta ingeniero, editor y productor, y lo hizo todo bajo una inmensa presión con una habilidad tremenda. Estaba profundamente comprometido con contar la historia, y su valentía, profesionalismo y ética de trabajo fueron reconocidos entre los periodistas de todos los medios de comunicación", expresó en un comunicado interno de Fox, según reportó el New York Times.

Por su parte, el productor de Fox, Yonat Friling, dijo que durante las semanas que Kuvshinova trabajó con el equipo, desempeñándose como traductora y guía local del equipo de noticias, "hizo un trabajo brillante".

"Hemos perdido a una hermosa mujer valiente", afirmó Friling. "Le encantaba la música y era divertida y amable".

"Su sueño era conectar a personas de todo el mundo y contar sus historias, y lo cumplió a través de su periodismo", escribió Scott en un memorando.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, dijo sentirse "profundamente perturbado" por el asesinato de Kuvshinova y Zakrzewski, quien era ciudadano irlandés.

"Mis pensamientos están con sus familias, amigos y colegas periodistas".

El lunes, Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, publicó en la plataforma Telegram que Hall se encontraba en estado grave.

Getty Images Brent Renaud fue galardonado con un Peabody Award en 2015.

Brent Renaud, el primer periodista extranjero muerto en Ucrania

El ataque que mató a Zakrzewski y Kuvshinova sigue a la muerte el domingo del periodista estadounidense Brent Renaud, de 50 años, quien murió a tiros el pasado 13 de marzo en la ciudad de Irpin.

Fue elprimer periodista extranjero reportado muerto desde que empezó la guerra en Ucrania.

Su colega Juan Arredondo, un ciudadano colombo-estadounidense, resultó herido y tuvo que ser sometido a una cirugía, pero reportes indican que está fuera de peligro.

"Estábamos cruzando uno de los primeros puentes en Irpin, íbamos a filmar la salida de otros refugiados, y nos subimos a un auto", le dijo Arredondo a un reportero italiano

"Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente, cruzamos un puesto de control y nos empezaron a disparar. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos. Mi amigo es Brent Renaud, le dispararon y se quedó atrás... vi cómo le disparaban en el cuello".

Renaud y Arredondo se encontraban en Ucrania produciendo un documental sobre la crisis global de refugiados para la revista Time.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se solidarizó con la familia de Renaud en Twitter y publicó un comunicado en el que se refirió a él como un talentoso y brillante periodista que predió la vida mientras documentaba la tragedia de millones de ucranianos.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503446745258369031?s=20&t=dqT4wxFEO3O_Phf7JLmPcA

El editor en jefe y director ejecutivo de Time, Edward Felsenthal, e Ian Orefice, presidente y director de operaciones de Time and Time Studios, dijeron que estaban "devastados por la pérdida".

"Como cineasta y periodista premiado, Brent abordó las historias más duras del mundo, a menudo junto a su hermano Craig Renaud", afirmaron.

Getty Images A pesar de los avisos que identifican a los periodistas y sus autos como prensa, han recibido ataques durante su cobertura a la guerra de Ucrania. Brent Renaud murió en Irpin el 13 de marzo.

Y enfatizaron que "es esencial que los periodistas puedan cubrir con seguridad esta invasión y crisis humanitaria en curso en Ucrania".

El portafolio de Renaud es basto. Cubrió las guerras de Afganistán e Irak y una serie de historias sobre Haití, Honduras y México. Ganó un premio Peabody por su trabajo en una serie del 2014 sobre las escuelas de Chicago, Last Chance High.

A menudo trabajaba junto a su hermano, Craig, quien también es cineasta.

Yevhenii Skaum y Victor Dudar

La muerte de Renaud se produce menos de dos semanas después de que el periodista ucraniano Yevhenii Skaum, camarógrafo del canal de televisión local LIVE, muriera cuando la torre de transmisión de televisión de Kiev fue bombardeada.

Mientras, su compatriota Viktor Dudar murió en combates cerca de la ciudad portuaria sureña de Mykolaiv, según dijo la comisionada de derechos humanos del parlamento ucraniano, Lyudmyla Denisova, en un comunicado publicado en redes sociales oficiales este martes.

"Están matando y disparándoles a los periodistas", afirmó Denisova y agregó que al menos 35 periodistas han sido víctimas de "militantes racistas" y han resultado heridos "por bombardeos enemigos dirigidos".

"Los militares rusos dispararon contra el vehículo blindado que decía 'prensa' del periodista suizo Guillaume Bricke mientras viajaba hacia Nikolaev. El periodista resultó herido", señaló.

Getty Images Yevhenii Skaum, un camarógrafo ucraniano, murió en el ataque ruso con misiles a la torre de televisión de Kiev el pasado 1 de marzo.

"Dos periodistas de la edición checa de Voxpot, Maida Slamova y Vojtech Bogach, fueron atacados por las tropas rusas. Dos corresponsales daneses de Ekstra-Bladet, el periodista Stefan Weichert y el fotógrafo y reportero Emil Filtenborg Mikkelsen, fueron baleados".

En la lista la funcionaria incluyó al equipo del canal británico Sky News, con el corresponsal jefe Stuart Ramsey y sus cuatro colegas que fueron emboscados cerca a Kiev. Ramsey terminó con un balazo en la espalda y su camarógrafo terminó vivo pero con dos tiros en su chaleco antibalas.

"Los asesinatos y bombardeos de periodistas son una grave violación de las Convenciones y la Declaración de La Haya, la Convención de Ginebra para la Protección de las Víctimas de la Guerra y sus Protocolos Adicionales, y la Convención sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, que brindan garantías de seguridad para los periodistas", acotó Denisova.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=4rPvkBURfjs