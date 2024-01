SAD, el trastorno afectivo estacional: cómo los oscuros días de invierno determinan tu estado de ánimo, inteligencia e impulso sexual

No son sólo nuestras emociones las que se ven afectadas. Un reciente estudio científico, publicado en la revista especializada Perspectives of Psychological Science, explora las diferentes maneras en las que las estaciones pueden influir en nuestros cerebros; desde nuestro apetito sexual hasta nuestra inteligencia y actividad social .

Estado de ánimo

Memoria y concentración

Si alguna vez has notado que tu agudeza mental disminuye a la par de la luz diurna, no serías la única persona. Sanne Mooldijk, del Centro Médico de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, y sus colegas, recientemente analizaron datos de un amplio estudio longitudinal con más de 10.000 participantes de 45 años o mayores.

Sociabilidad y sexualidad

*David Robson escribe sobre ciencia y es autor de The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transorm Your Life (“Supera tus expectativas: Cómo transformar tu vida cambiando tu forma de pensar”). Puedes leer su artículo original en inglés aquí.