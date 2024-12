"Salir de Cuba es un golpe de realidad con el mundo, porque ahí es como vivir en otra galaxia": Abraham Jiménez Enoa, periodista y escritor cubano

Abraham Jiménez Enoa mira los letreros escritos a mano que anuncian los precios de la fruta en el Palacio de los Jugos de Hialeah, en Miami, y no puede evitar el recuerdo de los mercados en Cuba.

Pero la imagen que despierta en su memoria rápidamente choca con las monstruosas Ford Ranger que lo esperan del otro lado del vidrio y que le recuerdan que esto no es La Habana sino Miami.

Para Abraham, que vive en España desde su salida de la isla, "Miami es la Cuba del futuro" pero "un futuro que no es bueno porque es el del capitalismo atroz".

"Todo lo que alguna vez logró la revolución en Cuba, se perdió. Ya no existe, solo quedan las cenizas", dice tras presentar el documental "Isla Familia" en Nueva York, una narración íntima que pinta al detalle su agobiante salida de La Habana.

La salida de Cuba

"Era un ultimátum, me querían fuera de la isla" , asegura Abraham sobre un mensaje que según el periodista provenía de los agentes de la Seguridad del Estado, una entidad sin carácter legal apodada la "policía política" de la isla.

"¿No vas a dar las gracias?" fue lo último que escuchó antes de cortar la llamada. No sabía cómo sentirse. Hacía más de cinco años, el Ministerio del Interior había retenido su pasaporte para abandonarlo en un limbo legal.

La salida no fue para Abraham una opción sino una orden.

"No elegí irme. Me tuve que ir. Era la cárcel o el exilio ", dice sobre un momento de su vida del que recuerda sentirse "asfixiado" y "absolutamente quebrado" después de haber pasado por distintas situaciones de intimidación policial por hacer periodismo.

En el último interrogatorio, cinco agentes de seguridad –sin identificación y con guantes de plástico negro en sus manos– lo llevaron a una sala en una unidad fuera de funcionamiento, le pidieron que se quite la ropa y lo esposaron de cara a la pared.

"Pensé que me iban a violar. Fue la mayor humillación de mi vida" , recuerda sobre la experiencia más extrema que vivió en Cuba y que lo terminó por empujar al exilio medio año después de las protestas de julio de 2021.

"Me decían que yo era un agente del gobierno de Estados Unidos ", recuerda y agrega que además querían forzarlo a firmar un documento donde decía que aceptaba dejar de escribir en la prensa internacional.

Esa misma noche, Abraham envió un artículo que se publicó al día siguiente en The Washington Post con el título: "Si esta es mi última columna aquí es porque he quedado detenido en Cuba".

"Yo ahí ya no funcionaba. Estaba quebrado. Mi salud mental estaba destrozada y no podía seguir haciendo periodismo. Tenía que irme ".

"Caer en el mundo"

Para el cronista, este choque drástico no parecer estar del todo contado. Tal vez por la "vergüenza que puede provocar entre los cubanos" el hecho sentirse tan "aldeanos" ante el resto del mundo.

A casi tres años de su salida, Abraham ya no siente la sorpresa sensitiva de aquellos días. Procesa la información de otra manera. Ya el choque no lo sorprende, pero lo sigue pensando.

"Muchas veces se compara el hecho de salir de Cuba con salir de Nicaragua o Venezuela pero no es lo mismo. Salir de Cuba es caer al mundo . El golpe de realidad es muy distinto. Cuba es como vivir en otra galaxia", sintetiza.

"Cuando escucho ese tipo de expresiones siento lo mismo que si me estuviera hablando Fidel Castro", dice con una sonrisa socarrona. "En la 'libertad' no pasa un día que no tenga un incidente de racismo", dice sobre su experiencia en Europa.