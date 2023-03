Seychelles, las islas paradisíacas en las que el 10% de la población es adicta a la heroína

Al lado de la sonriente cara del fallecido presidente de Sudáfrica -que por su puesto también estuvo preso- hay una cita que reza: "Se dice que nadie conoce una nación hasta que no ha estado dentro de sus cárceles".

Hay ocho camas, cuatro a cada lado, una encima de la otra, sin espacio para poder sentarse erguido. En el mismo espacio hay un retrete y una ducha, así que no hay nada de privacidad.

Luego viene el principal bloque de celdas. La oscuridad es apabullante. Son las primeras horas de la tarde. Sin embargo, no se ve la luz solar. Pequeñas bombillas en un corredor aledaño ofrecen una tenue iluminación. Los presos usan cajas de cartón para crear privacidad tras las rejas de sus celdas con la parte frontal expuesta. Algunas son tan pequeñas que se parecen más a jaulas y hay colchones sucios en el piso.

La prisión no ofrece protección alguna de lo que ocurre afuera.

Se estima que alrededor de 10% de la población es adicta a la heroína. Tanto es así que se tiene que importar mano de obra extranjera para hacer el trabajo que los narcodependientes no pueden hacer.

En la cárcel, incluyen dentro de la rotación a guardias tanzanos en un intento por disminuir la corrupción y el tráfico de heroína hacia las celdas, pero no está funcionando.

Corrupción, drogas y prisión

Hasta el presidente Wavel Ramkalawan reconoce que la cárcel no cumple sus propósitos.

"En este momento, per cápita, en lo que respecta el consumo de heroína, Seychelles es número uno en el mundo. Y esa no es una estadística que me dé un gran placer personal".