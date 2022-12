Si los latinos en EEUU constituyeran un país “sería la quinta economía del mundo” (y otros datos que muestran su verdadero peso económico)

El "PIB latino"

"No fue tarea sencilla", le dice a BBC Mundo Dan Hamilton, director de Economía del Centro de Investigación y Pronósticos de la Californian Lutheran University y autor principal del informe 2022 LDC U.S. Latino GDP Report al que nos referimos al principio.

Crecimiento demográfico

Motor laboral

"Los latinos además son una población joven, lo que contribuye a que represente una mayor proporción de la fuerza laboral del país", le dice a BBC Mundo Lucy Pérez, socia de la consultora McKinsey & Company y coautora del informe de noviembre The Economic State of Latinos in the US: Determined to Thrive ("La situación económica de los latinos en EE.UU: decididos a prosperar").