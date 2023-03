Silicon Valley Bank: 3 diferencias entre el colapso de esta entidad financiera y la crisis bancaria de 2008

No solo porque el contexto global es diferente, sino por l as características del SVB y las medidas que tomaron las autoridades para tratar de aplacar los temores y evitar el pánico en Wall Street.

1-SVB no es un banco típico

El sector tecnológico está pasando por un mal momento y los inversores de riesgo, que suelen financiar a estas firmas, no están interesados en subirse a la montaña rusa cuando hay tanta incertidumbre en la economía global.

Tras tomar decisiones de inversión equivocadas que le significaron pérdidas, el banco no resistió las consecuencias del aumento en el costo de los préstamos y se quedó sin los fondos suficientes para sus operaciones, lo que se conoce como falta de liquidez.

En el caso de SVB, no fallaron los préstamos riesgosos acumulados durante meses , sino que el colapso ocurrió en pocas horas cuando los clientes se apresuraron a sacar sus depósitos.

2-Hasta ahora, no hay síntomas de contagio al resto del sector bancario

Hasta ahora, pese al nerviosismo que afectó al mercado de valores tras el colapso de SVB, la situación no ha escalado hacia un contagio generalizado ni en Estados Unidos, ni en otros países.

En ese sentido, no fue un rescate al sistema bancario, como ocurrió hace 15 años.

"SVB no es Lehman, y 2023 no es 2008", escribió el premio Nobel de Economía Paul Krugman. "Probablemente no estemos ante una crisis financiera sistémica".