"Sin azúcar no hay país": cómo colapsó el producto más emblemático de la economía de Cuba

Durante cientos de años, el azúcar fue el pilar de la economía cubana. No sólo fue el principal producto de exportación de la isla, sino también la piedra angular de otra industria nacional, el ron .

Ingenios azucareros parados

Miguel es uno de los cortadores más rápidos de su equipo -o pelotón- reconocido por sus jefes como uno de los más eficientes del país. Sin embargo, dice que no recibe ningún incentivo financiero para una mayor producción más allá de su amor por el oficio.

"Mi salario ya casi no permite comprar nada", comenta sin exagerar sobre el empeoramiento de la inflación en el país. "¿Pero qué podemos hacer? Cuba necesita el azúcar".

Mientras engranajes obsoletos y oxidados muelen toneladas de caña de azúcar para convertirla en pulpa y jugo, los trabajadores me dicen que es uno de apenas 24 ingenios azucareros en funcionamiento en Cuba .

"Es un desastre. Hoy en día la industria azucarera en Cuba casi no existe", dice Juan Triana del Centro de Estudios de la Economía Cubana en La Habana.

Pero los problemas que enfrenta el azúcar cubano no son únicamente culpa del embargo estadounidense.

Cambios de paradigma

Mientras Nizarane me muestra sacos de azúcar importados a granel desde Colombia, dice que espera duplicar su producción pronto.

"No soy un empleado del Estado cubano. Esta es una forma de producción no estatal que vende tanto a otras entidades no estatales como a empresas estatales", replica.