Síndrome de Rokitansky: la condición que provoca que las mujeres nazcan sin útero y canal vaginal

Con 15 aún no tenía la menstruación. Fue a la consulta médica y nada estaba fuera de lo común, no había manifestado ningún otro síntoma.

A los 16 el ginecólogo solicitó hacer algunas pruebas en las que no se se apreciaba ningún cambio. Pero, a causa de la pandemia, no fue posible llevarla a una evaluación con un profesional.

Descubrimiento del síndrome

"Cuando me dijo eso, estaba en shock. Nunca te esperas algo así. Estaba escuchando con mi mamá y, cuando la médica paró de hablar, fui al baño a llorar. Me sequé las lágrimas y volví", recuerda.

Al regresar a casa , Nascimento no encontró muchas respuestas sobre su condición y se sintió aún más frustrad a . "Era todo muy científico. No había nada que tuviera un lenguaje accesible, para adolescentes", rememora.

¿Qué es el síndrome de Rokitansky?

Aunque no es algo tan extendido, los médicos no consideran el síndrome de Rokitansky como una enfermedad rara , ya que afecta a una de cada cinco mil mujeres.

¿Hay tratamiento?

Falta de empatía y acogida médica

En un principio, su ginecólogo dijo que tenía un himen perforado , pero no dio muchos detalles de lo que en realidad podría tener la joven. Con los exámenes en mano, acudió a otro profesional de la salud y descubrió que no tenía útero, pero tampoco ahí recibió mucha más información ni le hablaron del síndrome.

"No entendía lo que estaba mal. Los médicos no sabían cómo explicarlo correctamente ", dice.

"Una vez salí de la consulta y lloré mucho. El primer médico no tuvo empatía y hasta me aconsejó que no le dijera a nadie", dice la joven que llegó a pensar que su caso no tenía remedio.