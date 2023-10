Soacha, el enorme barrio de Bogotá que muchos bogotanos no conocen

En la práctica, sin embargo, Soacha es un enorme barrio de Bogotá: una densa zona de la capital colombiana que muchos de sus ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en el norte acomodado, no conocen.

O no la frecuentan, sino que pasan por ella, a través atascos monumentales, cuando salen de la ciudad destino a la región cálida al sur de este altiplano andino, donde muchos tienen fincas o clubes de recreo.

Muchos bogotanos no saben, o no caen en cuenta, por ejemplo, que de Soacha vienen todos los días al menos 300.000 trabajadores a la capital . Que de ahí salen muchos de los ladrillos que edifican sus viviendas. Que allí está un importante yacimiento arqueológico. Que ahí está la estación más grande de Transmilenio, el servicio de transporte de la capital.

Valor sagrado olvidado

“En toda la región de Latinoamérica no hay ningún lugar que haya crecido con un nivel más alto que Soacha ”, dice un estudio reciente de la ONU.

Si Soacha fuera una ciudad, sería la quinta más grande de Colombia . Pero no tiene ni la mitad del presupuesto de Bucaramanga, una ciudad con un tercio de habitantes.

"El sueño bogotano"

Soacha no tiene universidades : para estudios superiores, los soachunos tienen que ir a Bogotá.

“Nos quedamos con el cuento del miedo”, dice Jiménez. “Tenemos una visión de protección de los niños que es encerrarlos, evangelizarlos, meterlos en un molde de juicios y recato que no les permite desarrollar su propia identidad sino asumir otra que supuestamente es la indicada”.

“Soacha es un municipio que no ha logrado su madurez para ser autónomo y dirigir su propio destino”, lamenta Martínez.

“Es un adulto que nunca se fue de la casa, y no porque no quiso, sino porque no lo dejaron”.