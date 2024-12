"¡Sobre mi cadáver!": Moon River, la canción que la actriz Audrey Hepburn defendió con vehemencia (y que ganó dos premios Oscar)

La película de 1961 "Breakfast at Tiffany's", que en Hispanoamérica se llamó "Diamantes para el desayuno" y en España, "Desayuno con diamantes", se hizo famosa quizás tanto por su estética que por su trama.

"Fue la película con un reparto más desacertado que he visto", le dijo Capote a un periodista años después. "Nos dieron ganas de vomitar".

Pero es que la Holly Golightly del libro y la de la película, aunque ambas brillantes, no son identicas .

Dos Hollys

En la novela, Holly no solo está arruinada sino que además la ropa que usa es deliberadamente simple.

Y aunque esa encantadora Holly acepta el dinero que le dan las ratas, no les entrega su cuerpo; no es ese tipo de chica .

Es una historia más cruda, en la que Holly no es solo una jovencita provocativa y etérea, sino que gana dinero de esa manera que dicen es la más antigua.

Doquiera que vayas, contigo iré

La letra

"Oh, creador de sueños, rompecorazones, donde quiera que vayas, contigo iré.

“La primera vez que leí esa letra, me pareció hermosa”, expresó Mancini .

"Tu música nos ha elevado a todos y nos ha hecho volar. Todo lo que no podemos decir con palabras ni mostrar con acciones, tú lo has expresado para nosotros. Lo has hecho con tanta imaginación, diversión y belleza.