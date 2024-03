"Soy la David contra un Goliat": Milagro Navas, la alcaldesa que lleva 36 años en el cargo y es la única que derrotó a Bukele y a sus aliados

“Yo soy la David contra un Goliat. Yo no tengo padrino, pero vamos a ganar porque ustedes están con los buenos y la buena soy yo”.

Estará al frente de la Libertad Este , la entidad que incluye no solo Antiguo Cuscatlán, el municipio del que Navas lleva 36 años siendo alcaldesa, sino también Nuevo Cuscatlán, cuna de la carrera política de Bukele —fue alcalde de esta ciudad, en la que hoy reside, entre 2012 y 2015— y del partido oficialista Nuevas Ideas.

No solo por ello es notable su victoria, sino también porque la logró imponiéndose en las urnas a Michelle Sol, ministra de Vivienda y candidata al cargo por Nuevas Ideas , quien además de ser la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, tuvo el respaldo de la estructura estatal para su campaña.

“Pero este Goliat no es la señora candidata (Michelle Sol), este Goliat es el aparataje que ellos van a tirar de la Asamblea Legislativa (...). Tienen todo el dinero del mundo para hacer muchas cosas”.

Tres décadas de alcaldesa

“Recuerdo que yo ni hablar podía en público, y el mayor Roberto d’Aubuisson (el fundador de Arena) me hizo un mi papel y lo perdí. Me regañó. Pero después me entrenaron (...)”, contó sobre sus inicios en el programa local de radio La Tribu el 26 de febrero, durante la campaña.