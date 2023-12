Taylor Swift: 6 hitos en la vida y la carrera de la cantante nombrada Persona del Año en la revista Time (y su conexión con América Latina)

Getty Images Taylor Swift durante uno de sus conciertos en México en el Eras Tour.

“Solo soy una chica tratando de encontrar un lugar en este mundo”.

Taylor Swift garabateó en un cuaderno las líneas de la canción A Place In The World, que luego sería parte de su primer álbum. Sabía lo que quería, pero no cómo lo conseguiría. Su objetivo era dedicarse a la música, ser famosa, pero no sabía cómo.

Acababa de dar un paso crucial para ello: mudarse a Nashville (Estados Unidos). Tenía solo 13 años.

Ahora, recién cumplidos los 34 años, la artista es un fenómeno mundial, tiene ventas que la han hecho multimillonaria y ha sido elegida la Persona del Año por la revista Time.

Aquí te contamos algunos de los hitos en la vida de esta cantante estadounidense.

Getty Images Taylor Swift entre bastidores durante los MTV Video Music Awards 2023.

1.Del primer karaoke a “La novicia rebelde”

Nació un 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania. Su madre Andrea amaba la música (más adelante te diremos de dónde viene esto) y la bautizó con el nombre del gran cantautor James Taylor.

Desde muy pequeña, Taylor cantaba en concursos de karaoke que organizaba el músico y amigo de la familia Pat Garrett.

“Siempre estaba arreglada, vestida y lista para el mundo del espectáculo. Creo que se planeaba esto (dedicarse a la música) desde que tenía 5 años o algo así”, contaba Garrett al programa “Profile” de Radio 4.

Una de las primeras actuaciones de Swift fue en una producción juvenil de “La novicia rebelde” (The Sound of Music), cuando tenía 11 años.

“Se corrió la voz en el pueblo de que había una joven que era una sensación, una de las niñas Von Trapp. En un lugar bastante remoto, donde toda la gente hace siempre lo mismo, ella encontró rápidamente su camino”, apuntaba Garrett.

TAYLOR SWIFT En el videoclip de "Marjorie", aparece este recorte de prensa donde habla de la abuela de Taylor como estrella en Puerto Rico.

2. Una abuela artista con los pies en América Latina

Una inspiración en la vida de Taylor Swift fue sin duda su abuela materna, Marjorie Finlay.

Marjorie estudió una licenciatura de música en la actual Universidad de Lindenwood en 1949.

Era una soprano de mucho talento.

Al casarse, tuvo que vivir en distintos países por el trabajo de su marido. Pero esto no le impidió sostener su carrera musical.

El matrimonio vivió en Cuba, Venezuela y Puerto Rico. Allá fue considerada una gran estrella y presentó El Show Panamericano, un programa de variedades, y cantó con la Orquesta Sinfónica del país.

Taylor dedicó a su abuela materna dos canciones. La primera fue Marjorie, en 2020. Este mismo año publicó Timeless.

En ambos videoclips se ven imágenes antiguas de su abuela. En el primero, se la ve en una playa, navegando en un barco con bandera venezolana y en el segundo en una multitud de instantáneas y vídeos con paisajes caribeños.

Getty Images Su primer éxito llegó cuando solo tenía 17 años.

3. El primer contrato y el primer éxito

Con 13 años se mudó a Nashville (Tennessee), cuna del country y, sin duda, un ambiente propicio para la música. Allá encontraron inspiración desde Bon Jovi hasta Johnny Cash.

En esa ciudad, Taylor tuvo la oportunidad de trabajar en sus propias letras y acordes. Y con tan solo 14 años obtuvo su primera contrato con Sony/AVT Tree, lo que la convirtió en la artista más joven de ese sello, aunque duró poco. Cambió a Big Machine Records y con este sello obtuvo su primer gran éxito, una canción llamada Tim MacGraw, un guiño a una estrella del country.

La canción estuvo en el listado de Billboard durante 20 semanas, alcanzando el puesto 40. Llegó al top 10 de la lista Hot Country Songs.

Solo tenía 17 años.

4. La peor humillación

En 2009 seguía su ascenso y logró un premio MTV al mejor video femenino por “You Belong with Me”.

Taylor Swift estaba en la cúspide, llegó a a la ceremonia en una carroza de ensueño.

Esa noche saltó a los titulares del mundo, pero no por su éxito, sino por un lamentable incidente con el rapero Kanye West.

Una ilusionada Taylor subía al escenario para recoger el premio de manos de Shakira y agradecía al público por ese logro.

“Siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que tendría uno de estos… Hago música country”, decía, estupefacta.

Getty Images El momento en que Kanye West interrumpe el discurso de Taylor Swift tras recibir su premio.

Pero el asombro fue mayor cuando, de la nada, Kanye West irrumpió en el escenario, tomó el micrófono y dijo que ella realmente no merecía ese premio, sino Beyoncé.

Lo abuchearon, pero toda la escena marcó a muy fuertemente a Taylor, tal y como revela en su documental Miss Americana, en Netflix.

Su revancha (musical) llegó apenas cuatro meses después cuando ganó el Grammy al álbum del año por Fearless (2010). Fue la artista más joven en obtener ese premio.

No fue la única vez que West la retó. En 2016 el rapero publicó el tema Famous, donde atacaba a la cantante.

Swift se mantuvo durante un tiempo alejada de los focos y de la gente.

5. Reedición de sus álbumes y ella como fenómeno de estudio

En su vuelta al mundo musical, Taylor pisó con fuerza y sacándose de encima las críticas ajenas, incluso, atacándolas.

El álbum Reputation y el videclip de Look What You Make Me Do, una respuesta a los ataques de West y su entonces esposa Kim Kardashian, son una prueba de ello.

Tomó ya vuelo como cantante pop y en 2019 tomó la decisión de regrabar sus primeros seis álbumes.

Estas versiones de Taylor, como se conocen, son una protesta contra su antigua compañía, Big Machine, con la que se vinculó cuando tenía 15 años.

La disquera vendió sus grabaciones al magnate de la música Scooter Braun en 2019 para luego venderlas a una empresa de inversión. Al volver a grabar los álbumes, dificulta que la compañía gane dinero y, al mismo tiempo, gana más dinero ella misma.

Aunque en un principio lo desechó, siguió adelante con el proyecto como un acto de rebelión.

Getty Images La actual gira de Swift, Eras Tour, está siendo un éxito.

"Todo depende de cómo afrontas la pérdida. Respondo al dolor extremo con desafío", dijo.

Ya ha re-publicado cuatro de su antiguos álbumes con otra disquera. Esto le dio más dinero, más potencia y aún más visibilidad.

En 2019 se llevó el galardón a la Mujer de la Década en los Billboard Women in Music y tiene al menos cinco récords Guinness, entre ellos, el de ser la primera artista femenina en vender un millón de copias con tres álbumes.

Desde 2022, la Universidad de Nueva York empezó a dar un curso sobre su obra, al igual que la la Universidad de Stanford con el curso “La ultima gran compositora estadounidense: la narrativa de Taylor Swift a lo largo del tiempo”.

6. Persona del Año y multimillonaria

2023 ha sido, sin duda, un año estelar para Taylor Swift.

Su tour Eras, un espectáculo en el que abarca 45 canciones de toda su carrera, batió récords de venta de entradas.

Cuando comenzó la gira en verano, los fans sin entradas se reunieron en los aparcamientos sólo para escuchar la música. En Seattle, sus conciertos generaron una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2,3.

Además, se complementa con la película sobre al gira que ya ha recaudado más de US$249 millones en el mundo.

Precisamente gracias a las ganancias de Eras, y junto al valor de su catálogo musical, la fortuna de Taylor Swift superó los US$1.000 millones en octubre pasado.

Getty Images

Su fortuna incluye más de US$500 millones en riqueza estimada acumulada gracias a regalías y giras, además de un catálogo de música valorado en US$500 millones y unos US$125 millones en bienes raíces.

Pero el cierre estelar de este año se conoció hace poco, cuando la revista Time la nombró Persona del Año.

"Esto es lo más orgullosa y feliz que me he sentido jamás, y lo más creativamente realizada y libre que he sido jamás", le dijo Taylor Swift a Time.

Sin duda, encontró su lugar en el mundo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.