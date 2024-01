"Tengo dolores de cabeza tan fuertes que me hacen golpearla contra las paredes"

"Vivo con miedo del próximo ataque, me asusta muchísimo. Es una tortura psicológica saber que puede ocurrir en cualquier momento, les tengo mucho miedo".

Hasta 12 horas

Dice que comienzan con dolores punzantes en el lado izquierdo de la cabeza, encima del ojo. "Mi ojo izquierdo empieza a enrojecerse, a caerse y a lagrimear profusamente. Se me tapa la nariz y empiezo a sentir un dolor intenso en la cabeza", cuenta.

"Me pongo muy inquieto y a veces físicamente enfermo, grito contra la almohada, me golpeo la cabeza contra la pared o contra cualquier cosa fuerte. Normalmente camino por mi sala de estar en completa oscuridad porque no puedo tolerar ninguna luz".