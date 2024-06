"Tengo suerte de estar viva": la cantante Halsey habla sobre sus graves problemas de salud

Aunque esta joven de 29 años -que fue nominada al premio Grammy en dos ocasiones- no identificó las afecciones que padece, insinuó en una publicación de Instagram que le diagnosticaron lupus y leucemia .

Halsey compartió la actualización de salud al mismo tiempo que anunciaba el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y su principal sencillo, The End.

La cantante y compositora, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es conocida por su canción Closer con The Chainsmokers y su álbum debut, Badlands, que obtuvo el disco de platino en Estados Unidos.

"Me dije a mí misma que me iba a dar dos años más para estar enferma", dice en el video publicado en Instagram.

"Cuando tenga 30 años, renaceré y no me voy a enfermar. Me veré supersexy y tendré mucha energía y podré rehacer mis 20 a los 30", agrega.