“Tengo un 50% de posibilidades de desarrollar mal de Alzheimer a los 50 años”

"Uno suele encontrar gente mayor que compra un par de zapatos y dice: 'Esos me van a acompañar toda la vida. Básicamente, siempre he tenido esa actitud", dice John Jennings, de 39 años.

“Me pregunto, ‘¿debería comprar una nueva computadora portátil?’, porque he tenido Macs que me han durado 10 años en el pasado”.

A John, que vive en Edimburgo con su marido Matt, no le preocupan las posesiones materiales porque no sabe si ha heredado de su madre un gen defectuoso que podría provocarle la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano.

"Acabo de descubrir que lo que me hace más feliz es estar rodeado de gente que me quiere", dice. "Así que pasamos mucho tiempo construyendo relaciones y esa parece ser la parte más satisfactoria de la vida".

"Pero la cuestión es que, para mí, no hace ninguna diferencia”.

Mutación genética

En los años 80, se pensaba que la enfermedad de Alzheimer no tenía ningún vínculo familiar, pero cuando el abuelo de John, el padre de Carol, y sus cuatro hermanos fueron diagnosticados con la enfermedad cuando tenían 50 años, Carol supo que esto no podía ser una coincidencia.

"Es tentador pensar que si descubro que lo tengo, Emily no, y viceversa", dice John. "Pero podría ser que ambos lo tengamos. Podría ser que ninguno de nosotros lo tenga".

¿Saber o no saber?

Carol, la madre de John, decidió no hacerse la prueba porque creía que no tenía sentido preocuparse, explica John, pero si bien respeta la elección de su madre, no es el camino que quiere seguir.