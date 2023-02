Terremoto en Turquía: las advertencias que no fueron escuchadas sobre un complejo de apartamentos de lujo que se derrumbó

"Estoy enfadado. Quiero llevar a alguien ante la justicia, pero no sé a quién", afirma este joven de 28 años. Para él, muchos son culpables de lo que no es solo una tragedia nacional sino, con el derrumbe de tantos edificios, un escándalo nacional.

"No está bien culpar al contratista. Los que aprobaron este edificio son responsables junto con el gobierno y el Estado. No deberían haber firmado este proyecto de construcción en absoluto".

Más tarde nos dirá, a través de su abogado, que no hizo nada malo y que no debe asumir ninguna responsabilidad.

"Una vez que empiezas a vivir en tu piso, no pasa nada. No hay inspección. El seguro contra terremotos y el seguro de propiedad tampoco funcionan. El ayuntamiento no hace comprobaciones. No existe la supervisión".