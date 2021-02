Texas: la gigantesca tormenta de nieve que afecta al sur de EEUU y que ha dejado más de 20 muertos y millones de personas sin electricidad

Escucha esta nota aquí

Getty Images La ola de frío y nieve no da tregua en varios estados del sur de EE.UU.

El invierno está causando estragos en gran parte del sur de Estados Unidos.

Una fuerte tormenta provocó la muerte de más de 20 personas y dejó a millones sin electricidad.

En Texas se registraron apagones generalizados porque la red de energía se vio colapsada por un aumento en la demanda.

Millones de personas en el estado, que rara vez experimenta temperaturas tan bajas, están luchando para hacerle frente a la falta de energía y a las bajas temperaturas.

El clima extremo continuará hasta el fin de semana, según pronosticaron las autoridades.

Las muertes atribuidas a la tormenta se produjeron en Texas, Luisiana, Kentucky, Carolina del Norte y Misuri.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que más de 150 millones de estadounidenses estaban ahora bajo advertencias de tormentas invernales.

Y el martes, se informó que más del 73% de EE.UU. estaba cubierto por nieve.

Getty Images La nieve continúa causando problemas en Fort Worth, Texas.

La tormenta llegó incluso al norte y centro de México, donde millones de personas también llevan días experimentado cortes de energía intermitentes.

"Estoy en Houston, Texas, muerto de frío", escribió el usuario de Twitter Chris Prince.

"No hay electricidad, no hay calefacción, no hay agua. Tengo cuatro niños pequeños. ¿Cómo está pasando esto?", añadió.

Otro usuario, Josh Morgerman, escribió que un amigo en Texas no le había quedado alternativa que "quemar muebles en la chimenea" para mantenerse caliente.

Los científicos han relacionado el cambio climático con un número creciente de eventos severos en todo el mundo, incluidos huracanes, olas de calor y frío e inundaciones.

"Desastre de salud pública"

Las muertes a causa de esta tormenta intensa incluyen accidentes de tráfico, así como algunas personas que sufrieron intoxicación por monóxido de carbono al hacer funcionar automóviles y generadores en el interior para mantenerse calientes.

"Este es un desastre de salud pública absoluto", dijo un funcionario de salud de Houston a la estación de televisión local KPRC-TV.

"(La intoxicación por monóxido de carbono) ciertamente ocurre cuando hace frío, pero nunca en estas cantidades", detalló.

Getty Images Muchas personas hicieron filas en tiendas de Texas, donde muchos no están acostumbrados a las temperaturas bajo cero.

Un condado informó que había registrado más de 300 casos sospechosos de intoxicación de monóxido de carbono durante la ola de frío.

Al menos cuatro personas murieron por un incendio en una casa en Houston que, según las autoridades, pudo haber sido provocado por velas.

Por otra parte, la policía informó de la muerte de dos hombres que fueron encontrados junto a una carretera de Houston y que habrían fallecido debido al frío.

Mientras tanto, en Carolina del Norte, un tornado generado por la misma tormenta dejó tres muertos y 10 heridos.

La ola de frío también obligó a cerrar los centros de vacunación contra la covid-19 durante varios días y ha obstaculizado la entrega de dosis.

¿Qué frío hace en Texas?

El estado ha experimentado algunas de sus temperaturas más frías en más de 30 años. Algunas áreas alcanzaron los -18 ºC el domingo, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el estado de emergencia. EPA Muchos hoteles en Texas están llenos de gente que no tiene electricidad en sus casas.

Aproximadamente cuatro millones de personas en Texas están sin electricidad, incluidas 1,4 millones solo en Houston.

Alrededor de una cuarta parte de los hogares en Dallas también están experimentando apagones.

La magnitud del apagón provocó la ira de algunos funcionarios y residentes. El gobernador Greg Abbott dijo que la situación era "inaceptable".

Pidió una investigación sobre el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (Ercot), una cooperativa de energía responsable de la gran mayoría de la electricidad del estado.

Más tarde dijo a los medios locales que el organismo debería reformarse y sus líderes deberían renunciar. "Esto fue un fracaso total", afirmó a ABC News. "Demostraron que no eran fiables", añadió

En un tuit el martes, Ercot dijo que estaba "restaurando el suministro lo más rápido posible de manera estable".

Getty Images La nieve y el hielo provocaron una serie de accidentes de tráfico, como este en Pierce, Texas.

Las casas en Texas normalmente no están protegidas contra el clima frío, lo que significa que las temperaturas interiores en los hogares bajaron rápidamente a cero después de que fallaran los sistemas de calefacción.

Las tuberías congeladas también suelen estallar, a pesar de los intentos de algunos propietarios de aislarlas del frío con mantas.

Chuck Hairston, quien vive en un suburbio de Fort Worth, estuvo sin electricidad durante aproximadamente 31 horas cuando habló con la BBC el martes.

Reuters Barrios como este en Pflugerville experimentaron muchas horas sin electricidad.

Contó que su familia había dormido junto a la chimenea, cubiertos con "todas las mantas y almohadas que pudimos encontrar en la casa".

Hairston había consultado con hoteles locales, pero estaban completamente llenos o no tenían electricidad.

