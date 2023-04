Thalía a sus 51 años: "Me siento como una adolescente queriéndome comer el mundo"

Le da una vuelta positiva a todo. No importa si preguntas sobre los precios que trae ser una artista y empresaria tan famosa y exitosa, o sobre las complejidades de mantener un matrimonio en el mundo del entretenimiento.

"Me acabo de fijar que detrás de ti hay una chaqueta naranja", dice mientras conversamos por Zoom y observa todo lo que hay detrás de mí en el estudio de video de BBC Mundo en Miami. Luego afirma que le encanta la prenda y que por favor se la prestemos.

" Me siento como una adolescente queriéndome comer el mundo . Con más ilusiones, aterrizándolas. Llevándolas a una realidad tangible, viviéndolas, compartiéndolas. Estamos en este mundo para experimentar, para atrevernos a concretar esas ilusiones", sostiene desde Nueva York.

La conversación se da en el marco del lanzamiento de " Thalía's Mixtape: El so undtrack de mi v ida" , un disco en el que versiona 11 temas que han sido una gran influencia en su creación musical y en el plano personal.

La lista es variada, pero la presencia del rock y pop es clara. "Florecita rockera" de Aterciopelados, "Devuélveme a mi chica" de Hombres G y "Me cuesta tanto olvidarte" de Mecano son algunos de los temas que aparecen en el disco.

"Estos artistas eran jóvenes revolucionando la música y me sembraron la idea de que se podía ser rebelde. Me dieron valor de ser yo misma y de quererme con mis ideas y locuras", dice la intérprete de "Amor a la mexicana" y "Arrasando".

La extensa discografía de Thalia ha cambiado al compás de los tiempos. Más recientemente, la coronada reina del pop latino ha incursionado en la música urbana con temas como "Lento" junto a Gente de Zona y "Como tú no hay dos" con Becky G.

No obstante, su permanencia en el ojo público tiene otra fuente, además de su música: el inmenso mar de seguidores en redes sociales que ella ha sabido cultivar.

Dice que entre todas sus redes sociales tiene cerca de 72 millones de seguidores. En TikTok abundan las escenas en las que se peleaba con las villanas de sus telenovelas. Sus personajes son stickers de WhatsApp y videos como en el que dice "Me escuchan, me oyen, me sienten" se han viralizado.