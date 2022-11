The Crown: la amiga de la reina Isabel II que está furiosa con la serie de Netflix

Una amiga de toda la vida de la fallecida reina Isabel II describió la serie The Crown como una "completa fantasía" que es "muy injusta para los miembros de la familia real".

"Simplemente me enoja mucho" la serie, dijo Lady Glenconner , quien fue dama de honor en la coronación de la reina en 1953.

"Es tan irritante. No veo The Crown ahora porque simplemente me enoja mucho. Y es muy injusta para los miembros de la familia real", señaló.