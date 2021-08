Tokio: el corredor Anthony José Zambrano gana la medalla de plata para Colombia en la final de 400 metros

Escucha esta nota aquí

El colombiano Anthony José Zambrano ganó este jueves en Japón la medalla de plata en la final de 400 metros planos.

Con un gran final de carrera, donde remontó varias posiciones en los últimos metros, Zambrano entró en la meta en 44,08 segundos, apenas unas décimas detrás de los 43,85 segundos del corredor de Bahamas Steven Gardiner, quien se llevó el oro.

El podio lo completó con el bronce Kirani James, de Granada, en 44,19 segundos.

Es la cuarta medalla para Colombia en Tokio, que acumula ahora tres de plata y una de bronce.

La plata de Zambrano se une también al otro segundo puesto del día para América Latina, conseguido por el brasileño Pedro Barros en skateboarding.

"Esto se lo dedico a mi madre, para el día de su cumpleaños. Se lo dedico a mi país que le hacía falta una medalla", dijo Zambrano en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Zambrano llegaba a esta prueba como uno de los velocistas en mejor forma tras haber sido subcampeón del mundo en 2019.

Ahora ha repetido su éxito en el escenario más prestigioso posible.

El corredor, de 23 años, mandó también un mensaje de inspiración a las nuevas generaciones de atletas colombianos.

"Sigo siendo como un ejemplo para la nueva generación de deportistas colombianos, que sí se puede lograr el objetivo. El esfuerzo y sacrificio de este año no fue en vano. Aunque he tenido muchas adversidades, lesiones, he llegado aquí firme a batallar con las potencias del atletismo del mundo", recalcó.

"Callando bocas"

Tamara Gil, enviada especial a Tokio

En un estadio aún con menor emoción y personas en las gradas de lo normal en estos Juegos atípicos, Zambrano salió mirando al cielo, exhibiendo sus músculos y con la actitud de vencedor.

En los primeros 300 metros, no obstante, parecía como si el Olimpo se le escapara de las manos; pero el colombiano echó mano de su característico sprint final y consiguió el mejor tiempo de su carrera, levantando a sus compatriotas al cruzar la línea de meta.

"¡Plata, plaaata!", gritaban ondeando sus banderas y lanzándole una directamente a él, que empezó a dar su vuelta olímpica, mirando al cielo, pensando en su querida madre y tirándose al suelo, atrayendo todas las cámaras.

En el camino hasta el podio tokiota, hubo quien le dio la espalda, mostrándose escéptico de su capacidad para llegar a la cúspide; una presión evidente para Zambrano, que aseguró no dejarse llevar por esos comentarios.

"Antes de competir dije que iba a ser campeón olímpico y muchas personas decían: '¿Será? Esa persona sí va fuerte…'", recordaba.

Por eso este jueves, con el rostro serio y el tono firme, el de La Guajira insistía una y otra vez ante la prensa que vino a "callar bocas", y lo hizo.

De su cuello, colgaban sus zapatos dorados; en sus orejas, dos pendientes con su prueba tokiota (400) y la que quiere correr EN EL FUTUO (200); en el cuello, la bandera de su país; y en el pecho, un mensaje para la "mujer de su vida": "Te amo, madre #12 [por el día de su cumpleaños]. Te lo regalo por tu cumpleaños. Gracias dios todopoderoso".

