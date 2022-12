“Traficaba drogas a los 11 años, ¿por qué nadie me salvó?”

Nicole: "Nadie preguntó por qué no estaba en la escuela"

"Cuando llegué al lugar, lo que estaba planeado no sucedió", dijo. " Tuve que hacer muchas cosas que no quería hacer para salir con vida de esa situación. Si no hubiera hecho lo que me pidieron, que era sexual, físico, mental, no creo que estaría aquí hoy", agregó.

"No me vieron, no me encontraron, no me preguntaron por qué no estaba en la escuela. No me preguntaron por qué no estaba con mi mamá o papá. Eso es lo que más me afecta hasta el día de hoy", comentó. "¿Por qué alguien no intervino?"