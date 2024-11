Traiciones, huidas y mensajes secretos en yogures: las extraordinarias historias que dejaron los duelos de ajedrez entre la URSS y EE.UU.

Aunque el ajedrez, asegura, no es solo cosa de mentes brillantes.

El ajedrez no solo nos ha dejado mucho vocabulario para hablar de política y estrategia -como “poner en jaque” o “enrocarse”-, sino que ha tenido una faceta real muy importante sobre todo en la Guerra Fría, con los grandes duelos de la historia del ajedrez.

Efectivamente, no creo que haya ningún juego que sea tan atractivo como el ajedrez para hacer metáforas en el mundo de la política.

No sé muy bien qué convenció más a Fischer, si que hubieran duplicado la bolsa de premios o el fervor patriótico, pero fue a Reikiavik, ganó y fue recibido como un héroe en Washington.

Para los soviéticos hubo muchos traidores… El mismo Viktor Korchnoi, otro de los grandes jugadores de la historia, dijo que no se enfrentaba a Anatoli Kárpov, sino al Ejército Rojo en el Campeonato del Mundo de 1978, quizás uno de los más rocambolescos que se han celebrado.

Kárpov es más joven y tiene un perfil mucho más adecuado para venderlo como ideal, porque es hijo de un obrero cerca de Siberia, en los Urales, mientras que Korchnoi tenía un perfil más intelectual, no tan conformista, tenía algunas noches de alcohol y mujeres en La Habana jugando un torneo...

Esto es una historia tan atractiva para el periodismo o para el cine, que la película que gana el Oscar a la mejor de habla no inglesa en 1984, "La diagonal del loco”, está basada en ese duelo.

La delegación de Korchnoi presenta una queja formal al árbitro, que era el alemán Lothar Schmid, que más o menos decía: “el señor Kárpov está consumiendo yogures durante las partidas y sospechamos seriamente que, según de qué color sea el envase, de qué tamaño, de qué sabor, qué camarero lo sirva o a qué hora, eso puede contener mensajes secretos del tipo, por ejemplo, ‘sacrifica un peón’ o ‘ataca por el flanco de rey’, y, por tanto, pedimos que el señor Kárpov no pueda consumir yogures durante las partidas”.

La reacción normal habría sido reírse a carcajada limpia, pero Schmid no lo podía hacer porque era el árbitro principal del campeonato del mundo.

Otro de los grandes jugadores soviéticos luego entró en política y con serias consecuencias. Hablo, evidentemente, de Gari Kaspárov, que estuvo en la cárcel, tuvo que exiliarse, está amenazado… Tú has tenido una relación bastante fluida con él.

Es muy triste por un lado, y por otro es muy significativo de cómo fue educado por su madre, una de las personas más duras que he conocido.

Yo siempre recuerdo una frase que me dijo ella en la Navidad de 1985, un mes y medio después de que su hijo se hubiera convertido en el campeón del mundo más joven de la historia: "Ser siempre el número uno es sumamente duro y, por tanto, vivir por el placer de vivir es algo que ni mi hijo ni yo comprendemos".

En la vida de Kaspárov solamente se conciben objetivos grandiosos, no tiene espacio para cuestiones livianas, frívolas.

Fue número uno del mundo durante 20 años consecutivos, un récord que ni siquiera Magnus Carlsen, el número uno actual, está cerca de batir y que quizás no se pueda batir nunca.

Pero después IBM demostró que no se trataba solo de publicidad, ya que utilizó lo aprendido a través de Deep Blue con Kaspárov en diversos campos de la ciencia cuyo factor común es el cálculo molecular.

No exagero mucho, quizás solo un poco, si digo que hoy, cuando vamos a una farmacia a comprar un medicamento de fabricación compleja, nos estamos beneficiando de lo que IBM aprendió ganando a Kaspárov.

De hecho, tú has contado en ocasiones algo que me parece muy hermoso, que la victoria de Deep Blue no era una derrota del género humano sino, en el fondo, una gran victoria de la humanidad, que había logrado concebir una máquina así.