Trump y China: qué se sabe de la cuenta bancaria del presidente que reveló el New York Times (y por qué se burlan en el país asiático)

Aunque por años la prensa estadounidense ha cuestionado a Donald Trump por supuestamente no pagar impuestos, este miércoles The New York Times (NYT) reveló que entre 2013 y 2015 el actual mandatario pagó $us 188.561 en impuestos… en China.

Según informó el diario, esos pagos están relacionados con una cuenta bancaria que posee Trump en el país asiático, donde durante años habría intentado buscar oportunidades de negocio.

La cuenta está controlada por la empresa Trump International Hotels Management y sus contribuciones al fisco chino se relacionan con el pago de impuestos locales.

Un portavoz de Trump indicó al diario que la cuenta fue establecida para "explorar potenciales acuerdos en el sector hotelero en Asia".

Desde su campaña electoral de 2016, la postura de Trump ante China ha generado numerosas controversias, incluyendo sus críticas a compañías estadounidenses que hacen negocios en ese país.

En agosto, el mandatario dijo que quería ofrecer incentivos fiscales para que las empresas estadounidenses trasladen sus fábricas fuera de China. Además ha amenazado con retirar los contratos gubernamentales a aquellas empresas que sigan llevándose puestos de trabajo al gigante asiático.

El mandatario llegó a la Casa Blanca acusando al gigante asiático de sacar ventaja comercial de Estados Unidos y ha echado varios pulsos con ese país, incluyendo la llamada "guerra comercial", la imposición de barreras para que empresas chinas como Huawei operen en territorio estadounidense así como las acusaciones contra Pekín por no haber controlado a tiempo el nuevo coronavirus.

Durante la campaña presidencial para las elecciones del próximo 3 de noviembre, Trump ha sido muy crítico con el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, de quién dice que sería muy blando ante China.

Al mismo tiempo, ha hecho acusaciones no comprobadas sobre supuestos negocios de Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata, en China.

Ni en las declaraciones fiscales ni en los estados financieros que Joe Biden ha hecho públicos hay rastros de algún tipo de negociación con el país asiático.

La existencia de la cuenta de Trump en China fue revelada por The New York Times poco después de haber publicado una investigación sobre las declaraciones de impuesto del mandatario, quien -según el diario estadounidense- solamente pagó $us750 en impuestos federales entre los años 2016 y 2017, cuando llegó a la Casa Blanca.

Una oficina "inactiva"

Alan Garten, abogado de la Organización Trump, calificó la noticia del NYT como "pura especulación" y dijo que en ella se hacían "suposiciones incorrectas".

Garten dijo al diario estadounidense que Trump International Hotels Management había "abierto una cuenta con un banco chino que tenía oficinas en Estados Unidos con la finalidad de pagar impuestos locales".

"Ni acuerdos, ni transacciones ni ningún otro tipo de negocio se llegó a materializar y, desde 2015, la oficina ha permanecido inactiva", aseguró Garten.

"Aunque la cuenta bancaria permanece abierta, nunca ha sido usada para ningún otro propósito", agregó en sus declaraciones al NYT.

Trump tiene múltiples negocios en el extranjero, que incluyen campos de golf en Escocia e Irlanda y una cadena de hoteles cinco estrellas.

Según The New York Times, Trump tiene cuentas bancarias en China, Reino Unido e Irlanda.

El diario estadounidense ofreció detalles de cómo Trump ha buscado hacer negocios en el país asiático, especialmente desde 2012 cuando abrió una oficina en Shanghái.

La información fiscal sobre el mandatario publicada por el NYT muestra que el mandatario invirtió a lo largo de varios años al menos US$192.000 en cinco pequeñas compañías creadas específicamente para buscar negocios en China.

Estas empresas han reportado al menos $us 97.400 en gastos de trabajo desde 2010, incluyendo algunos pagos menores por impuestos y cargos de contabilidad en fechas tan recientes como 2018.

Sin embargo, el principal motor de los planes de Trump en China ha sido Trump International Hotels Management, a través de la propiedad directa de THC China Development, según el NYT.

Los chistes chinos sobre el "camarada Trump"

Análisis de Kerry Allen, BBC China

Los pagos de impuestos de Donald Trump en China han deleitado y divertido a los usuarios de las redes sociales allí, que han estado siguiendo de cerca las noticias sobre sus asuntos fiscales.

Memes y comentarios haciendo referencia al "camarada Trump" encendieron la popular red social Sina Weibo (similar al Twitter occidental).

Los usuarios han estado bromeando, diciendo que el mandatario estadounidense ha estado "pagando su membrecía del Partido (Comunista)" y que "la patria nunca olvidará" sus contribuciones.

Sin embargo, hay muchos incrédulos sobre la posibilidad de que haya pagado centenares de miles de dólares en impuestos en China y muy pocos dólares en Estados Unidos.

"Él pagó a China en impuestos 250 veces más de lo que ha pagado en su propio país horrible", dijo un usuario.

Otros dudaban que el presidente estadounidense se embarcara en una guerra comercial mientras aparentemente buscaba sus propios intereses personales.

En los medios chinos, no se han publicado más detalles sobre la cuenta desvelada por el NYT.

