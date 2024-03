"¿Tú eres Banksy?": el día que el artista callejero más famoso y enigmático del mundo pintó un mural junto a mi casa

Desde que la pintura apareció el domingo, la gente se amontona en mi ventana, me sonríen y me miran con cara de "¿puedo entrar al jardín y tomarme una foto?".

Yo no les digo que sí, pero tampoco les digo que no.

En ese momento pienso en lo que pago de renta y que con esta obra de Banksy se podría disparar, pero tras un instante, me lleno de dignidad y les digo que no, gracias, que mejor usen el billete para comprar dulces en la tienda de al lado.

Alguien, claramente con mejor instinto para los negocios que yo, me sugirió que pusiera el apartamento en AirBnB: "Hermoso apartamento decorado con un Banksy original", algo así como un BanksyBnB.

Un cerezo que da manzanas

No, no vi a Banksy. Ni siquiera estaba en casa cuando él pintó el mural.

Todo indica que ocurrió en la madrugada del domingo, así que mi consuelo es que, aunque hubiera estado en casa, seguro todo fue tan rápido que ni me habría dado cuenta.

15 minutos de fama

Mientras escribo esto, me tomo pausas y la gente me pasa sus celulares para que les tome fotos .

Un chico australiano me regaló una foto instantánea, les mandé saludos a los seguidores de una mexicana que transmitía en vivo por TikTok y una colombiana, como yo, me dijo que en mi lugar, ella ya estaría vendiendo arepas y cervezas.

Esto es arte

Y así llevo tres días, conociendo gente de varios países, recibiendo felicitaciones como si yo tuviera algún mérito en todo esto, saludando como una reina de belleza y expláyandome en mis opiniones sobre el mural: "no soy experto, pero creo que…".

Yo estoy feliz, no sé si aún lo estaré el fin de semana cuando una horda de turistas decidan que después de ver el Big Ben y el Palacio de Buckingham, la siguiente parada será mi apartamento.

Así que para mí este ha sido el mejor comienzo de primavera. Gracias a un genio enigmático, un árbol agonizante y una pared en ruinas, me he rodeado de gente buena onda y he sentido que aunque sea inmigrante, realmente soy parte de esta comunidad.