Turquía | "Lo que más me ha impactado es la cantidad de muertos”: el testimonio de un estudiante venezolano que vivió el destructivo sismo

"Alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando ocurrió el terremoto, me encontraba en mi dormitorio", cuenta Francisco Quintero.

En la tarde

"Lo que más me ha impactado es la cantidad de muertos, nunca había vivido este tipo de experiencia, es muy fuerte, en especial, conocer personas que perdieron amigos en el terremoto, tener amigos que perdieron sus casas".

"En una parte de la ciudad, los edificios no son seguros, por lo que mayoría de los habitantes está en campamentos de damnificados".

Señala que han habido daños estructurales no solo en edificios muy antiguos, sino en edificaciones nuevas. "Varias lamentablemente se derrumbaron, unas por el terremoto, otras por las réplicas".

Ayudar

Quintero no quiere irse de Adana.

"Me he tratado de quedar porque creo que puedo aportar más aquí que yendo a zonas que no conozco".