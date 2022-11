Twitter: la farmacéutica que se derrumbó en bolsa tras ser víctima del caos en la red social

Cerca de 7 millones de personas padecen diabetes en EE.UU. , el país con los precios más altos de el mundo para este medicamento , que puede costar unos $us 1.000 mensuales a aquellos que no cuentan con un seguro privado.

Uno de los que reaccionaron a este mensaje fue el senador demócrata Bernie Sanders, defensor de una sanidad pública en EE.UU: "Seamos claros. Eli Lilly debería disculparse por aumentar el precio de la insulina en más del 1.200% desde 1996 hasta los $us 275, mientras que cuesta menos de $us 10 producirla. Los inventores de la insulina vendieron sus patentes en 1923 por $us 1 para salvar vidas, no para hacer al CEO de Eli Lilly obscenamente rico".