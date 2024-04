“Un caballero en Moscú”: la increíble historia del Hotel Metropol y los ilustres huéspedes que alojó

El cambio se reflejó en el nuevo nombre del edificio: Segunda Casa de los Soviéticos (la primera fue el antiguo Hotel Nacional, no muy lejos del Metropol).

Aquellos que no huyeron al extranjero ni pasaron a la clandestinidad vivían en un mundo de sombras bajo la vigilancia de la Checa (la predecesora de la KGB), denunciados como "los de antes".

No muy lejos de la Lubyanka –la infame sede de la agencia de policía secreta, la NKVD–, el Metropol, como tantos otros lugares, no fue ajeno a las siniestras incursiones de los secuaces de Stalin durante esos años.

No así el Metropol, que hoy en día sigue dando la bienvenida a sus huéspedes y comercializa su rico y sorprendente legado .

* Si quieres leer "The incredible real history of A Gentleman in Moscow’s Hotel Metropol" en BBC HistoryExtra, haz clic aquí.