"Un hit ambicioso y valiente": la crítica de la BBC de Maestro, la película biográfica sobre el icónico director de orquesta Leonard Bernstein

Una variación también válida de la temática de esta pregunta le debió surgir a Cooper mismo: ¿puedes ser el tipo guapo de The Hangover (¿Qué pasó ayer?) y a la vez ser tomado en serio como un actor-director-escritor-productor? Al parecer sí.

Pero Maestro confirma lo que sugirió el debut de Cooper como director, A Star is Born (Nace una Estrella). Tiene ambiciones altísimas y tiene el virtuosismo técnico y la sinceridad pura para alcanzar tales ambiciones con propiedad.

Nace una estrella

Al poco tiempo ya está ocupado escribiendo la banda sonora de un musical, On The Town (En la ciudad), e intercambiando bromas con Felicia Montealegre (Carey Mulligan) una actriz adinerada que no tiene problema en casarse con él a pesar de conocer de sus relaciones homosexuales.