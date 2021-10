Un hombre al que creían desaparecido en Turquía se une a su propia búsqueda

Escucha esta nota aquí

Getty Images Los bosques en Bursa son frecuentados por excursionistas y suelen inundarse en el otoño.

Un hombre que había desaparecido en Turquía se unió por accidente a un grupo de búsqueda de personas extraviadas para darse cuenta horas después de que era él a quien trataban de encontrar.

Según los medios locales, Beyhan Mutlu había estado bebiendo con unos amigos el martes pasado cuando se internó distraídamente en un bosque, en la provincia de Bursa.

Al no regresar a casa, su esposa y amigos llamaron a las autoridades locales, que enviaron un grupo de búsqueda.

Mutlu, de 50 años, se topó con el grupo y decidió unirse, informó el canal NTV.

Pero cuando los integrantes del grupo de búsqueda empezaron a gritar su nombre, el respondió: "Aquí estoy".

https://twitter.com/vaziyetcomtr/status/1442849596095483904

Uno de los coordinadores del grupo lo apartó para que rindiera declaración ante la policía.

"No me dé un castigo contundente, agente. Mi padre me matará", informan los medios que le respondió.

La policía después condujo a Mutlu hasta su casa, como relata el tuit arriba. No trascendió si lo multaron por crear la confusión o no.

