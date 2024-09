Un nuevo suicidio de un estudiante de Medicina en Chile que impacta a las facultades de Salud del país

“A él le minaron su autoestima. Lo que más le molestaba de las prácticas en los centros médicos era que lo trataran como un tonto, como imbécil o estúpido. Lo hicieron sentir así: que no era capaz, que los conocimientos que tenía no eran suficientes para pasar” , señala.

“A mi hijo lo rompieron, le rompieron su alma y autoestima. ¿Qué fue lo que pasó? La única explicación que tengo es el estrés y el miedo de no tener la capacidad de rendir”, agrega.

Por su parte, el Hospital San Camilo , donde el joven realizó turnos, envió una declaración escrita a BBC Mundo donde indica que “el establecimiento cuenta con protocolos claros y establecidos para realizar denuncias en caso de cualquier situación anómala, tanto para funcionarios como estudiantes, no contando a la fecha con ninguna denuncia formal respecto de este caso o de algún otro estudiante de Medicina”.

Otros casos

Esta no es la primera vez que el suicidio de un estudiante conmociona a las escuelas de Salud de Chile y otros países de América Latina.

“Que la partida de Pablo no nos sea indiferente”

Para la madre de Pablo Leiva, las universidades no están haciendo un seguimiento adecuado de la salud mental de sus alumnos mientras que los campos clínicos “no los toman en serio”.

Karina , quien fue pareja de Pablo Leiva durante casi 6 años, asegura a BBC Mundo que él siempre fue una persona "introvertida", "hermética" y que no "quería dar problemas".

"No era el mismo, no tenía ganas de salir, era muy difícil, sé que tuvo turnos muy pesados", indica.

“A las futuras generaciones: no permitan que nadie les diga que no son capaces, nadie tiene el derecho a romper tu espíritu. No lo permitas”, se lee en otro.