"Un personaje discapacitado de la serie South Park sigue haciendo que me acosen por la calle 24 años después"

Mi nombre es Alex, pero cada vez más jóvenes me gritan "Timmy" en la calle. Esto no es una confusión de identidad, es una burla porque voy en silla de ruedas.

Debería ignorarlo, pero esta vez reacciono. Me doy la vuelta y veo a un grupo de adolescentes sonriendo con desdén frente a mí. "Los he oído", les digo. "Sé exactamente quién es Timmy".

Lo sé porque aunque no compartimos nombre, he sentido la sombra de Timmy desde la infancia , nunca por elección propia.

Culpa de las redes sociales

Ridiculez unidimensional

La última vez que me soltaron el nombre de Timmy por la calle me sorprendió no tanto por los insultos, sino por la absoluta falta de remordimiento que mostraron incluso cuando me enfrenté a ellos.