Un soldado estadounidense es detenido en Corea del Norte tras cruzar la frontera deliberadamente

¿Qué se sabe de Travis King?

King iba de regreso a Estados Unidos para desvincularse del ejército. Fue custodiado hasta el aeropuerto internacional de Incheon, en Seúl, donde se despidió de su escolta en la aduana, pero no subió al avión.

Motivos desconocidos

La BBC no pudo confirmar esta versión.

"Pensé que era una mala broma al principio, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma y luego todos reaccionaron y fue una locura", señaló.