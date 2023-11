"Una bestia que crece sola": la obsesiva pasión de los argentinos con el dólar

Pero el asunto no es sólo cuántas vidas tiene el dólar en Argentina, sino también, la cantidad dólares distintos que hay en el país.

"Hay una obsesión con el dólar que está fundada en hechos económicos, pero también hay una cosa ilusoria: la gente te dice ¿cómo está el dólar hoy? ¿cómo se levantó? Es como una bestia que crece sola. Y además tienen múltiples facetas, porque hay muchas cotizaciones de dólar . Ya ni sé cuántas hay", me dice Patricio Barton, comunicador y conductor de programas de radio.

Está el dólar cabeza grande y el dólar cabeza chica, que es ni más ni menos que los próceres que están en los billetes de dólar. Y acá no te toman los de cabeza chica, que son de curso legal, o te dan menos plata.

Inclusive se da ponerle nombres a dólares que no existen. Si vos venís y me querés cambiar dólares, y digo “bueno, este es el dólar amigo”, es porque te lo estoy dando con un margen amistoso.

El verde y los arbolitos

No solo las cotizaciones tienen nombres propios en Argentina; alrededor del dólar, así como de la gente que lo compra y lo vende, el lugar donde se produce la compra y la venta, y la acción de comprarlo y venderlo también se ha creado un lenguaje particular.

C: Cueva

Con la C está "cueva", "agencia ilegal de cambio de divisas". También "cuevero", algo "relativo a la cueva de dinero", y "miembro o empleado de una cueva de dinero”.

¿Por qué?

Luzzi indica que hay dos grandes explicaciones económicas acerca de la obsesión con el dólar en Argentina: una lo atribuye al efecto de la inflación persistente y la otra, que no excluye el factor inflacionario, a la condición de economía periférica.

" El dólar es el instrumento que el argentino usó para combatir la inflación , para enfrentar la histórica destrucción del peso por parte de la política económica argentina, que no es de ahora, tiene 80 años", me dice el director de la Escuela de Negocios de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa).

Entonces, la única forma de ahorrar para la gran mayoría (excluyendo aquellos que tienen los recursos y los conocimientos para utilizar otros instrumentos financieros como acciones o bonos, o que simplemente no tienen capacidad de ahorro) no ha sido la moneda nacional sino la divisa estadounidense.

¿Desde cuándo?

Para Spotorno no hay duda: todo comenzó en 1946 cuando el gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central.

"Y a partir del 46, exactamente el mismo año que nacionalizamos el Banco Central, aparece la inflación: 26% ese año y no ha parado hasta que llegamos a una hiperinflación en el 89", indica Spotorno.

Pero Luzzi apunta a que el hecho de que Argentina haya tenido inflación desde mediados del siglo pasado, no significa que inmediatamente la gente comenzara a comprar dólares; hizo falta -según dice- un proceso "de familiarización con un elemento que antes estaba completamente fuera del repertorio".

"Desde el 31 (primera regulación del mercado cambiario en Argentina) hasta el 59, la discusión acerca de si el Esado tiene que intervenir en el mercado de cambios, o si el tipo de cambio está caro o barato, es una discusión de expertos en economía, de exportadores e importadores, pero no es una discusión de agenda pública", explica.

Es a partir de 1959 -en medio de un debate sobre la inflación pero también sobre la apertura al capital interncional y las inversiones extranjeras- que se produce un proceso de popularización del dólar , que ya no hizo sino aumentar.

"El peso ya no sirve", sentencia Luzzi.

El peso

No se puede hablar de la obsesión de los argentinos por el dólar sin hablar de su conflictiva relación con su moneda nacional que, además, ha cambiado cuatro veces en el último medio siglo.

"Para mí la argentinidad padece de trastorno de estrés postraumático. Tenemos una suerte de infancia de maltrato y, sobre todo, del doble mensaje. Si vos querés psicotizar a un niño, dale dobles mensajes. Así vas a crear un psicótico con una incertidumbre crónica", me dice la psicóloga clínica Alicia Blanco.

El tipo o la tipa no tienen identidad. Lo mirás, la mirás, y decís ¿con quién me casé? ¿A quién elegí?

Entonces empezás a fantasear como en toda relación donde no estás satisfecho, donde no estás contento.

Y luego el tipo, cuando ella va en su búsqueda, no está. Y ella se suicida. Este es el modelo de pasión destructiva por excelencia.

Es como una ansiedad, o sea, no puede obtener lo que quiere, pero lo sigue ansiando y el ansia es lo que la sostiene en ese lugar; por el ansia padece, pero por el ansia también recupera esa mirada hacia el amante que es inalcanzable.

Sin brújula

"Lo que yo creo que pasa con regímenes de inflación tan altos como estos, a nivel de experiencia personal, es que en un momento ya no tenés referencias, los precios relativos se pierden, vos ya no sabés qué es caro y qué es barato", me dice el filósofo Eial Moldavsky.