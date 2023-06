"Una guerra de China y EEUU sería un desastre insoportable para el mundo": la advertencia del ministro de Defensa chino en su primer discurso

No obstante, consideró que el mundo es lo suficientemente grande para la coexistencia de potencias como China y EE.UU., por lo que ambas naciones deberían buscar un entendimiento común.

Hasta ahora no se había pronunciado ampliamente sobre los conflictos geopolíticos, pero en su primer discurso acusó a EE.UU. de sostener una "mentalidad de Guerra Fría" .

En su mensaje, aseguró que China no permitirá que las patrullas navales de EE.UU. y sus aliados sean "un pretexto para ejercer hegemonía en la navegación".

"La región Asia-Pacífico de hoy necesita una cooperación abierta e inclusiva, y no asociarse en pequeñas camarillas. No debemos olvidar los graves desastres que las dos guerras mundiales provocaron en los pueblos de todos los países, y no debemos permitir que una historia tan trágica se repita", añadió.