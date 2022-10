"Ya no confiamos en la policía": los angustiados padres que irrumpieron en una escuela en EE.UU. ante los rumores de un tiroteo

"Se me paró el corazón"

"Primero oímos el ruido de las sirenas a la distancia, y fue cuando se me paró el corazón y me dije, 'esto es de verdad, realmente de verdad'", expresó Cassandra.

"Yo me decía, '¿Sabes qué?, simplemente voy a enviar mis mensajes de amor a la gente más cercana a mí'"

Resultó una falsa alarma , pero las autoridades tuvieron que seguir con el protocolo de seguridad y aunque los policías repetían "no hay nadie herido", los familiares intentaban llegar a sus seres queridos.

"La situación que se dio en Uvalde nos ha llenado el corazón de miedo . Y se va a quedar allí durante mucho tiempo", resaltó Christina. "Yo no tengo confianza en la policía" .

"No se trata de que los adultos dejen de emocionarse. No esperamos que los padres de familia y los cuidadores se vuelvan robots después de una crisis. Es comprensible que reaccionemos y no preocupemos y nos dé ansiedad", explicó el doctor Woitaszewski a la BBC.