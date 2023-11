Unidos en el dolor: el padre palestino y el padre israelí hermanados por la muerte de sus hijas

"No somos animales y podemos usar nuestra cabeza. Y comienzas a hacerte varias preguntas: ¿matar a alguien traerá a mi hija de vuelta?" cuestionó Rami.

"Incluso si matas al resto de la población judía del mundo, no solo a los israelíes, jamás volverás a ver a mi hija", dijo Bassam.

El Círculo de los Padres

Después de que sus hijas murieran, ambos padres se unieron a "The Parents Circle Families Forum", un grupo de paz y reconciliación para personas que han perdido a sus hijos en el conflicto.

"Él es la persona más cercana a mí en el mundo… No necesitamos palabras para entendernos... Lo admiro. Tomo un poco de fortaleza de él", dijo Rami a la BBC.

"Círculo violento"

La muerte de Smadar

La bomba de Hamás y la bala israelí

Rami y Bassam se conocieron por primera vez en 2005 en una reunión de Combatants for Peace, una organización de excombatientes de ambos lados, todos en busca de la paz.

"Me siento enojado hasta el día de hoy, porque todos somos seres humanos y es natural sentir rabia", dijo Bassam.

"La venganza no aliviará tu dolor"

"Pero soy creyente y sé que la venganza no es la respuesta. No devolverá a mi hija", cuenta Bassam.

Rami y su esposa estaban junto a Bassam y su familia en el hospital, representando a The Parents Circle.

Dos días después, Bassam también se unió a The Parents Circle.

Romper el ‘círculo violento’

“Si no hubiera ocupación, no necesitaríamos matarnos mutuamente. No necesitamos pelear entre nosotros, y es una ola tras otra”.