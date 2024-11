"Uruguay es uno solo a pesar de nuestras diferencias": el conciliador discurso de Yamandú Orsi tras ganar las elecciones presidenciales

Y cuando me refiero a todos los militantes que hicieron esto, me refiero a aquellos que abrazan otras ideas, que abrazan otras banderas. Porque ellos también son constructores de esta democracia.

Y el mensaje no puede ser otro: que sigan abrazando las banderas, las ideas. Porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y, por sobre todas las cosas, una república democrática con futuro. No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas.

La que no podemos sufrir jamás es aquella que coarta las libertades, la que suspende la democracia. Esa es la que nunca podemos aceptar. Y la que pretende llevarse puesta los partidos políticos. Larga vida a los partidos políticos del Uruguay. Larga vida a nuestro sistema republicano democrático.

Y siempre dije que no son tiempos de promesas, pero me comprometo a una sola: a partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás, para la construcción del Uruguay donde nadie se sienta relegado. Eso nos enseñaron nuestros referentes.