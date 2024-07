“Vamos a curarte de tu perversión”: la terrible terapia de conversión a la que me sometieron en Siberia por ser una persona trans

“Cuando llegó un paquete de ropa de invierno dos semanas después, me di cuenta de que no iba a estar allí solo quince días o un mes”, añade.

Cuando se enfrentó al cerdo, tuvo un ataque de pánico y no hizo lo que le decían.

También nos pusimos en contacto con un familiar de Ada, pero no obtuvimos respuesta.

Sin derechos

Peligro de cárcel

“Desde que tengo memoria, siempre supe que no era una niña”, señala Francis. Pero en 2017, se casó con Jack, tuvo tres hijos y adoptó dos más.

“Le dije a mi marido: ‘Quizás me equivoque, pero creo que soy transgénero’”.

Acordaron que Francis consultaría a un médico. “Me dijeron: ‘Eres una persona transgénero al 100%’. Me sentí mucho mejor. Todo encajó. Comprendí: esto es lo que soy”.

“¿Eres una niña o un niño?”

Ally, quien es una persona no binaria y usa el pronombre “elles”, abandonó Rusia en 2022 después de la invasión a gran escala contra Ucrania.

Fue una decisión política, no relacionada con las presiones contra la comunidad LGBT, pero esas presiones de todas formas le han costado.

“Me dio una sensación de alegría; estaba feliz de que no se pudiera saber por mi apariencia externa”.

Ally ahora vive en Georgia. El año pasado decidió hacerse una mastectomía. Los familiares cercanos aún no lo saben.

“Si hubiera ido a ver a mis padres y les hubiera dicho: ‘Mamá, papá, soy lesbiana’, habría sido más fácil que decirles: ‘Mamá, papá, me he cortado los pechos y quiero que me llamen ellos’”.