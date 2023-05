Vinícius | Cuánto racismo hay realmente en España: el intenso debate que generaron los insultos al futbolista brasileño

"Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España se conoce como un país de racistas".

La primera reacción del presidente de la liga de fútbol española, Javier Tebas, fue crítica hacia el jugador: "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente".