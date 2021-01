Viral en TikTok: Sea Shanties, las viejas canciones de marineros que causan furor

Escucha esta nota aquí

Getty Images Los cánticos de marineros eran entonados en barcos mercantes al realizar tareas en conjunto.

Cuando el cartero escocés Nathan Evans no está entregando paquetes, está publicando videos virales en TikTok.

El empleado del servicio postal británico se ha convertido en la fuente original de una tendencia mundial en la aplicación para compartir videos.

Pero en lugar de bailar, dar trucos útiles o mostrar a su mascota, el joven de 26 años se ha hecho una "celebridad" en TikTok por los antiguos cánticos de marineros que entona, llamados en inglés Sea Shanty.

Desde diciembre pasado, el joven escocés ha acumulado millones de visitas.

Originales de hace siglos, eran cantadas tradicionalmente por los marineros durante su jornada de trabajo.

Nathan Evans Evans se ha convertido en una celebridad de TikTok por sus cánticos de marineros.

"Es una locura y ha ido mucho más lejos de lo que pensé que llegaría. Hice un Sea Shanty en julio de 2020, solo porque alguien me había comentado algo en uno de mis videos. Así que lo subí y alcanzó 1,1 millones de visitas", dice Evans a la BBC.

"La gente estaba ansiosa por ver más y comentaban debajo de cada video, diciendo: ¿Puedes cantar este? ¿Puedes cantar ese? Solo había solicitudes para que yo los cantara", explica.

Después de su primer video titulado "Leave her Johnny", publicó otro llamado "The Scotsman" que obtuvo 2,8 millones de visitas. Y luego vino el más popular hasta la fecha: "The Wellerman", publicado en diciembre y visto 4,3 millones de veces.

Esta última canción se remonta a la Nueva Zelanda del siglo XIX. "Se trata de personas en un barco ballenero que están tratando de atrapar una", explica el tiktoker.

"Y están diciendo que cuando la atrapen, la subirán a bordo y cantarán".

https://twitter.com/Serthand/status/1347892279600680963

¿De dónde vienen esos cánticos?

Estas canciones eran entonadas en el trabajo, comúnmente por marineros mercantes mientras realizaban tareas como izar velas.

El cántico de marinero más conocida en el habla inglesa probablemente es Drunken Sailor.

"Cuando se cantaron originalmente, estaban hechos para mantener a todos al tanto del trabajo que estaban haciendo", dijo Nathan.

"Puedes involucrar a todos, todos pueden participar, no es necesario que sepas cantar, las letras son simples y es solo el ritmo y las voces. Creo que es un poco de lo que llama la atención a todos".

TikTok Otros usuarios de TikTok han hecho dúos o sus propias versiones de estos cánticos.

Se cree que el Wellerman trata sobre una empresa ballenera de Sídney llamada Weller Bros, cuyos empleados y barcos se llamaban Wellermen.

En TikTok, los videos etiquetados como #seashanty han tenido decenas de millones de visitas.

Google Trends incluso tuiteó el martes que se estaba buscando "Sea Shanties" más que nunca en la historia de los motores de búsqueda.

Los fanáticos estarán felices de saber que hay más canciones por salir a medida que aumenta la demanda y aparezcan listas de reproducción en aplicaciones como Spotify.

"Hay un cántico llamado Roll The Old Chariot y ese será el próximo", dijo Evans.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=5nrw3i70k8c