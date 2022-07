Viruela del mono: por qué no se ha logrado frenar la expansión de la enfermedad (y qué riesgos tiene que no se haya declarado una emergencia)

Es una enfermedad conocida y la humanidad ha luchado contra ella en el pasado, pero los contagios aumentan alrededor del mundo y los gobiernos no han logrado contenerlos.

Para la médico Kavita Patel , experta en política pública de la salud y exasesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) falló en no declarar la viruela del mono como una emergencia de salud internacional.

Sin consenso entre sus miembros, el Comité de Emergencias de la entidad entendió en junio pasado que, precisamente por la baja mortalidad, la enfermedad no representaba un riesgo mayor , aunque sí debía ser vigilada de cerca.

La acción de la OMS, que será reevaluada por el organismo la próxima semana, puede provocar que los ciudadanos no entiendan el riesgo que podría representar la enfermedad, dice, por su parte, Carlos Rodríguez Díaz , un profesor de salud pública de la George Washington University, en EE.UU.

"Cuando se declara una emergencia de salud es un indicador de que se debe fortalecer la respuesta", dijo. "No hay una buena distribución de información confiable y que esté disponible para las poblaciones que la necesitan más", agregó.

Kavita Patel, por su parte, recordó la importancia de destacar que la viruela del mono no es una enfermedad que solamente afecta a hombres homosexuales .

"Esto me recuerda a los primeros días del VIH, cuando lo identificamos como una enfermedad relacionada a las personas homosexuales… y todavía estamos manejando las consecuencias en el mundo", afirmó.

A nivel global, continúa Patel, las pruebas para detectar el virus son poco accesibles para la población , concentrándose en algunos laboratorios y centros académicos, pero no en clínicas comunitarias y otras instalaciones de atención directa.

Pero, de acuerdo con el profesor Carlos Rodríguez-Díaz, las reservas de ambas son limitadas, y en este momento las organizaciones internacionales de salud y los gobiernos no pueden realizar vacunaciones masivas, lo que deja a la población desprotegida.

The New York Times reportó a principios de julio que la firma danesa que elabora Jynneos enviaría dos millones de dosis a los EE.UU., pero esto no ocurrirá hasta finales de 2022. Y solo tiene capacidad de elaborar menos de cinco millones de vacunas más para el resto del mundo.