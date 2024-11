"Vivo en estrato 6 pero debo millones en facturas": la pobreza oculta de los colombianos que viven en estratos altos pero no llegan a fin de mes

O puesto de forma oficial según un informe de 2021 de la alcaldía de Chapinero, una de las localidades donde se ubican algunas de las zonas más ricas de Bogotá: "Personas que poseen bienes pero que no poseen ingresos para suplir sus necesidades diarias, se encuentran desempleadas o su participación social es baja".

Nociones erróneas

Pero el estrato no se define por la capacidad adquisitiva de una persona o el barrio donde vive , sino por la fachada del edificio, los materiales con que está construido y el estado de la calle de enfrente.

"El estrato ya no captura como antes la realidad socioeconómica de los hogares. Hay incluso personas con ingresos altos viviendo en estrato 2", añade.

"No me perdonan vivir en estrato 6"

No le apena reconocer su estatus: "Para mí esto no es pobreza oculta ni vergonzante. Ya todo el mundo lo sabe".

"Por ello elegimos no vivir en otro barrio más lejano y barato y quisimos asentarnos aquí. La gente se pregunta por qué no vendo, pero yo quiero que mis hijos hereden esto. La herencia de esta propiedad también es compleja ", cuenta Munar.

Es difícil, dice, sentirse estimagtizada en el edificio, sostener las miradas de vecinos que piensan que no debe vivir ahí.

"La gente es cruel. No perdonan que viva en estrato 6 pero que necesite dinero prestado".

Detección en comedores

"Empezamos a ver que adultos mayores, bien arreglados, venían a comer. Luego, al registrarlos, veíamos que muchos venían de estratos 4, 5 y 6. Fue alarmante", me cuenta Ovalle, trabajadora de este comedor, mientras me muestra las instalaciones.

"Al hecho de que a muchos les avergüenza admitir su situación, se une que, para el sistema, estas personas no clasifican como pobres y, por lo tanto, no pueden recibir subsidios por vulnerabilidad ", le explica a BBC Mundo Mauricio Gutiérrez, subsecretario de Integración Social de la alcaldía de Chapinero.

La problemática es tan reciente y compleja que todavía no hay cifras oficiales, pero trabajadores de la secretarías de integración de Chapinero y Usaquén dicen que han trabajado con decenas de casos en cada localidad.

" Solo en Usaquén sospechamos que puede haber más de 800 y es un número que se cree subestimado", me cuenta Aura Parrado, involucrada en la detección y exposición de casos.

"Quien heredó una gran propiedad pero no cuenta con ingresos, quien perdió el trabajo y no tenía ahorros, quien dependía económicamente de su cónyuge, quien tiene un hijo con discapacidad a su cargo y no puede trabajar", cuenta.